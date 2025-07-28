В Париже завершился допрос основателя Telegram Павла Дурова
В Париже завершился допрос основателя мессенджера Telegram Павла Дурова. Как сообщает корреспондент ТАСС, он длился более девяти часов.
Отмечается, что после выхода из здания суда Дуров отказался отвечать на вопросы ожидавших его журналистов.
Напомним, что в августе прошлого года Дурова задержали власти Франции и предъявили ему обвинения, в числе которых соучастие в обороте наркотических веществ, преступления против детей, мошенничество через Telegram, отказ от сотрудничества с властями и сокрытие преступлений в составе организованной группы. 28 июля Дурова вновь вызвали на допрос в рамках расследования возможных связей Telegram с незаконной активностью.
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