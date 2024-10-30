Руководство Клина и Духовное управление мусульман вместе займутся гуманитарной помощью

Фото: пресс-служба администрации г. о. Клин
Глава городского округа Клин Алёна Сокольская встретилась с председателем Духовного управления мусульман Московской области, муфтием региона Рушаном Аббясовым и представителями местной мусульманской общины.
«У нас много тем для общения, касающихся, прежде всего, программ исторической направленности и просвещения. Остаёмся на постоянной связи с Клинским духовно-просветительским центром мусульманской общины «Возрождение» и по вопросам гуманитарной помощи нашим военнослужащим, выполняющим задачи в зоне СВО», – рассказала Сокольская.Как напомнили в пресс-службе администрации муниципалитета, в августе председатель местной мусульманской общины Донаёрбек Джурабеков предложил помощь в приобретении вещей для жителей Курской области, находящихся в пункте временного размещения в Клину.
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Лора Луганская