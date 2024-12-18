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В парках Московской области 21 декабря состоится спортивное мероприятие «Зимние рекорды»

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

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21 декабря в 80 парках Московской области пройдёт масштабное спортивное мероприятие «Зимние рекорды». Участники смогут попробовать свои силы в массовых забегах, посетить мастер-классы по зимним видам спорта и встретиться с профессиональными спортсменами, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
Фрязинский лесопарк приглашает всех желающих на встречу с выдающимися тренерами по спортивному ориентированию. Среди них — мастер спорта России Татьяна Грибанова, кандидат в мастера спорта России Александр Романов и кандидат в мастера спорта СССР Сергей Бодунов. Посетителей ждут увлекательные занятия по лыжному ориентированию, зимние эстафеты и другие активности.

В парке «200 лет Егорьевску» посетители смогут увидеть фотовыставку «Спортсмены Егорьевска» и принять участие в анимационной программе «Зимние старты». Всем гостям предложат чай и сладости.



Парк имени В. Талалихина в Подольске проведёт соревнования по гиревому спорту, мастер-класс по ГТО и зарядку под руководством группы «Радость движения». На катке состоятся открытая тренировка хоккеистов и показательные выступления фигуристов из МУ СШОР «Витязь». Во время мероприятия будет работать фотовыставка «Олимпийские чемпионы».

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

В парке Мира в Мытищах пройдёт массовый забег «Пять вёрст», а также мастер-класс по катанию на коньках от школы «Авангард». На спортивном ориентировании участники познакомятся с альпинистским снаряжением, а на «Зимних стартах» смогут пройти полосу препятствий. В этот день в парке будет работать выставка, посвящённая успехам советского и российского спорта.

Парк Малевича в Одинцовском районе предлагает мастер-класс по коньковому ходу на беговых лыжах, посещение интерактивной зоны «Кёрлинг», анимацию на льду и другие развлечения.

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Подмосковные школьники завоевали награды Международной астрономической олимпиады
18 декабря 2024, 11:55

Фото: пресс-служба Минобразования МО

Две золотые и одну серебряную медаль завоевали школьники из Московской области на 28-й Международной астрономической олимпиаде (International Astronomy Olympiad, IAO 2024), которая проводилась в Бангладеш, сообщает пресс-служба подмосковного министерства образования.
«Золотые медали по итогам испытаний получили ученик девятого класса Физтех-лицея им. П.Л. Капицы Егор Ткачёв и ученик десятого класса Физико-математического лицея № 5 в Долгопрудном Яков Бахтияров. А серебряную медаль получил ещё один ученик долгопрудненского Физмат-лицея — одиннадцатиклассник Александр Андреев», — говорится в сообщении.
Отмечается, что олимпиада проводилась в дистанционном формате. В Подмосковье её площадкой стал Физтех-лицей имени Капицы.

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Что подарить парню на Новый год 2025: топ-30 интересных идей
18 декабря 2024, 11:54

Фото: istockphoto / VladTeodor

В преддверии Нового года многие начинают задумываться о том, как порадовать близких и друзей. Выбор подарка для парня на Новый год может стать настоящей головоломкой, ведь хочется, чтобы сюрприз был не только полезным, но и запоминающимся. Главное — учитывать интересы и предпочтения вашего молодого человека.
«Радио 1» расскажет, как найти идеальный подарок для молодого человека и предложит топ-30 интересных идей.

Как выбрать подарок парню на Новый год


Выбор подарка для парня на Новый год — это процесс, который требует внимательного подхода. Чтобы сюрприз был не только приятным, но и запоминающимся, важно учитывать несколько ключевых факторов:

  • интересы и хобби. Подарок, связанный с увлечениями парня, всегда будет актуален. Это может быть что-то, что дополнит его занятия спортом, увлечение технологиями, музыкой или путешествиями;
  • практичность и полезность. Подарок должен быть не только красивым, но и функциональным. Аксессуары для повседневного использования или гаджеты, которые облегчают быт, всегда актуальны;
  • эмоции и впечатления. Вместо материальных вещей можно выбрать подарок в виде эмоций — билеты на концерт, путешествие или совместное приключение. Такие сюрпризы создают незабываемые воспоминания;
  • индивидуальность. Подарок должен отражать личность и стиль жизни получателя. Уникальные и персонализированные вещи всегда производят особое впечатление;
  • тренды и новинки. Для парня, который интересуется новыми технологиями или модой, подойдут подарки, соответствующие последним трендам, будь то гаджеты, аксессуары или вещи из актуальных коллекций.

Какой гаджет подарить парню на Новый год


Гаджеты — это всегда востребованный и актуальный подарок, который сочетает в себе практичность и инновационность. Современные технологии предлагают множество вариантов, которые могут стать отличным подарком для парня на Новый год. Вот несколько идей:

  • наушники или беспроводные колонки. Качественные наушники или компактная колонка — отличный выбор для тех, кто любит слушать музыку. Эти вещи позволят наслаждаться любимыми треками в любом месте;
  • умная колонка. Поможет организовать умный дом и станет отличным помощником в повседневных делах;
  • гаджеты для автомобиля. Для автолюбителей подойдут устройства, которые обеспечат комфорт в поездке. Например, видеорегистратор, держатель для телефона или мини-пылесос для машины;
  • мощный powerbank. Если парень часто использует смартфон в дороге, компактная и мощная портативная зарядка поможет всегда оставаться на связи;
  • игровая мышь или клавиатура. Этот подарок понравится любителям компьютерных игр. Для геймеров хороший набор периферийных устройств — важная часть игрового процесса;
  • игровые наушники. Наушники с хорошим качеством звука и встроенным микрофоном идеально подойдут для многозадачности: от общения с друзьями до полного погружения в игру;
  • игровой коврик для мыши. Это необходимый аксессуар для каждого геймера. Коврики с подсветкой или с крупными игровыми зонами для комфортной игры понравятся любому любителю компьютерных игр.

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Какой подарок для спорта подарить парню на Новый год


Для спортивных парней подарок, связанный с активными увлечениями, всегда станет хорошим выбором. Важно учесть, какой именно вид спорта ему нравится, чтобы подарок был не только полезным, но и продуманным.

  • Экипировка для тренировок. Это могут быть качественные спортивные кроссовки, стильные футболки или спортивные штаны. Хороший комплект одежды для тренировок всегда будет актуален. Кроме того, новая и стильная спортивная сумка также может порадовать спортсмена;
  • аксессуары для фитнеса. Ремни для занятий с тяжестями, фитнес-резинки, гантели или эспандеры. Эти вещи пригодятся каждому, кто увлекается спортом;
  • абонемент в спортзал или на спортивные курсы. Отличным подарком может стать абонемент на занятия йогой, тренировки по боксу или групповые фитнес-курсы, которые помогут разнообразить спортивные занятия;
  • спортивные часы с функцией трекинга. Умные часы, которые отслеживают физическую активность, расстояние и калории, станут отличным помощником для парня, следящего за своим здоровьем и физической формой. Они также могут стать стильным аксессуаром.
Фото: istockphoto / Longfin Media

Какой подарок выбрать парню для его хобби на Новый год


Если у парня есть какое-либо хобби — это отличная возможность подарить что-то, что будет использоваться долго и с удовольствием.

  • Для музыканта. Для парня, играющего на музыкальных инструментах, отличным подарком станет аксессуар для его инструмента, например, качественная гитара, усилитель или набор струн. Также можно подарить уроки игры с профессионалом;
  • для любителя кино или сериалов. Коллекционное издание любимого фильма, билет на премьеру или подписка на сервис с обширным выбором фильмов станет отличным сюрпризом для фаната кино;
  • для путешественника. Любителям путешествий подойдут вещи для удобных поездок, такие как качественные рюкзаки, чемоданы, аксессуары для кемпинга или карты для планирования маршрутов;
  • для художника или фотографа. Парню, увлекающемуся фотографией или рисованием, можно подарить профессиональные материалы: новый объектив, фотокамеру, набор красок или холст;
  • для тех, кто увлекается кулинарией. Если парень любит готовить, можно подарить набор для гриля, качественные ножи, набор специй, умную кухонную технику (например, соковыжималку или блендер) или даже книгу с уникальными рецептами;
  • для любителя настольных игр. Если парень любит настольные игры, подарком может стать новая интересная игра, которая дополнит его коллекцию. Это может быть что-то в жанре стратегии, ролевых игр или более расслабляющие игры для компании друзей;
  • для коллекционера. Если парень собирает что-то специфическое (например, модели автомобилей, фигурки персонажей, винтажные вещи), можно пополнить его коллекцию редким экземпляром, который будет ему особенно ценен;
  • для любителя автомобилей. Если парень увлекается машинами, можно подарить аксессуары для автомобиля, такие как новый чехол для сиденья, автомобильный зарядник, универсальный держатель для телефона, автомобильный пылесос или комплект для мытья и ухода за машиной;
  • для любителя рыбалки. Для рыбака можно выбрать новые снасти, такие как удочка, катушка или набор для рыбалки. Также подойдут аксессуары, например, чехол для удочки, термобелье, надувной круг или компактный эхолот.

Какой практичный подарок выбрать парню на Новый год


Практичные подарки всегда актуальны, ведь они не только радуют, но и облегчают повседневную жизнь.

  • Кошелёк или портмоне — стильный аксессуар, который всегда пригодится;
  • рюкзак или сумка — удобный вариант для работы или учёбы;
  • кухонные гаджеты — если ваш парень любит готовить, выберите что-то интересное для кухни;
  • электрическая зубная щетка — практичный подарок для заботящихся о своем здоровье. Электрическая щетка делает процесс чистки зубов более эффективным и удобным;
  • подарочный сертификат — возможность выбрать то, что нужно именно ему.

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«Президентик маленькой страны»: как на самом деле живёт скандальный «заводчик детей» и адепт многожёнства Иван Сухов
18 декабря 2024, 11:46

Иван Сухов с семьей (Фото: соцсети Ивана Сухова)

Россиянин Иван Сухов, исповедующий многожёнство, стал главным объектом ненависти россиян после его интервью, в котором он рассказал про выращивание невест «на заказ» и потребительское отношение к женщине. Главной целью своей жизни мужчина считает рождение 50 детей.
О том, как живет «маленький император», сколько он зарабатывает и за что ему грозит проверка, расскажет редакция «Радио 1».

Ферма по производству детей


Большой резонанс в сети вызвало интервью блогерши Саши Сулим, которое она взяла у российского многоженца — 40-летнего уроженца Владимирской области Ивана Сухова, который, по его словам, имеет 30 детей от 12 женщин и ставит себе цель родить ещё 20. Мужчина заявил, что на сегодняшний день он проживает вместе с тремя женами и 14 детьми в трехкомнатной квартире, площадь которой составляет 70 квадратов. Примечательно, что отдельная комната есть лишь у главы семейства. Сухов гордится, что на свою семью он тратит 75 тысяч рублей в месяц, хотя, как он утверждает, зарабатывает в несколько раз больше и владеет несколькими квартирами.

Иван в ходе интервью неоднократно хвалился своей «властью». Он отметил, что сам решает, когда и с кем из жён ему заниматься любовью, а они это безропотно принимают. Воспитывает детей россиянин в строжайших условиях: определяет, какие мультфильмы они могут смотреть, за плохое поведение наказывает ремнём, а иногда даже устраивает проверки. Дети ограничены в социализации: они обучаются только дома — чтобы избежать дурного влияния улицы.

Одна из самых странных вещей касается его дочерей — их Сухов «выращивает на заказ». К нему в семью приходят люди из круга их общих интересов и «заказывают» себе или своим детям невесту уже спустя несколько лет после её рождения. Когда же девочка достигает возраста согласия — её отправляют женой (при этом не единственной) в другие семьи.

«Я маленький президентик в своей стране. В семье есть главный и ответственный — вся ответственность на мне, потому что я имеющий власть», — заявляет Иван.

Как сейчас живет многоженец Иван Сухов


На сегодняшний день россиянин и его единственная официальная жена Наталья Сухова зарегистрированы в Москве в районе Некрасовка в ЮВАО, рядом с подмосковными Люберцами. В семье есть как минимум одна машина — это отечественный «УАЗ-Патриот».

Иван Сухов (Фото: соцсети Ивана Сухова)

В Некрасовке в их распоряжении находится квартира площадью 69,5 кв м, в которой, по словам Сухова, живет он, трое его жён и 14 детей. Мужчина сообщил, что находится в процессе строительства большого дома, о чем он говорит уже не впервые.

В последние годы в отношении Ивана ФССП регулярно заводит исполнительные производства. Через некоторое время они пропадают. Однако есть два исключения, действующие уже много лет: первое тянется ещё с 2017 года — на сумму 4291 рубль. Второе — на 7 тысяч — открыто в 2020 году в Нижнем Новгороде.

Какой бизнес был у Ивана Сухова


Как рассказывал сам Сухов, большие деньги он зарабатывал на продаже картошки. Однако бизнес, судя по всему, был неофициальный. Первый легальный проект у него появился в 2004 году: ИП всего с одним видом деятельности — розничная торговля текстильными изделиями. Дело просуществовало до 2011 года.

В 2012 году россиянин стал владельцем малой строительной компании «Домин», находящейся в Санкт-Петербурге. Фирма была ликвидирована налоговой как недействующая в 2016 году. В тот же временной период Иван продал два автомобиля: внедорожник Hummer H2, о котором он рассказывал в интервью, и Ford Mondeo. А вот следов престижного «гелика», о владении которым говорил многоженец, эксперты так и не нашли. В родном Александрове во Владимирской области многоженец зарегистрирован в квартире аварийного деревянного дома 1936 года постройки, который сейчас в местных реестрах определён под снос.

Чем занимается сейчас многоженец Иван Сухов


Примечательно, что у Сухова действительно имеется бизнес — ООО «Преображение», зарегистрированное во Владимирской области. Фирмой он владеет пополам со своим бизнес-партнёром. Уточняется, что компания занимается ремонтом бытовых приборов. По данным портала Life.ru, месячный доход многоженца от этого дела может варьироваться в пределах 100–150 тысяч рублей.

Россиянин утверждает, что им на всё хватает, ведь всеми семейными тратами заведует только он. Он сам приобретает домочадцам одежду и продукты. Всегда торгуется или выбирает не самое дорогое. По его словам, на семью в месяц он выделяет строго 75 тысяч рублей.

Как живут жены Ивана Сухова


Утверждается, что жены Сухова не имеют права работать.

«Супруга должна работать дома — сидеть с детьми, готовить, убирать. А мужчина — добывать пропитание», — с гордостью говорит Иван.

Можно предположить, что именно неработающие супруги россиянина могут обеспечивать ему неплохую прибыль. В первую очередь это материнский капитал. Так как семейство Сухова проживает в столице, стоит учесть те суммы, которые выделяет на поддержку многодетных родителей московская администрация.

Иван Сухов с семьей (Фото: соцсети Ивана Сухова)

Также семьям с постоянной регистрацией и детьми от трёх до восьми лет положено ежемесячное пособие, размер которого зависит от величины прожиточного минимума в Москве и может составлять от 12 939 рублей до 25 879 рублей. В таком случае, общие выплаты трём женщинам и 14 детям Сухова могут исчисляться миллионами.

Какие ещё льготы есть у семьи


Юрист «Европейской юридической службы» Екатерина Ноженко в беседе с Life.ru сообщила, что большое семейство многоженца может получать значительную помощь от региональных и федеральных властей как льготники. Для этого необходимо получить статус многодетных родителей. Примечательно, что данный статус получают как сам Иван с официальной супругой Натальей, так и каждая его женщина, родившая более трёх детей.

Утверждается, что женщины, которые родили более 10 детей, получают дополнительные надбавки к пенсии, бесплатное медицинское обслуживание, включая стоматологию и другие.

Семью Ивана Сухова проверят после скандального интервью


Семью многоженца Ивана Сухова, который живёт с 3 жёнами и 14 детьми, проверит московский уполномоченный по правам ребёнка. людей. Они требуют проверить, соблюдаются ли права детей, комфортно ли им проживать на 70 квадратных метрах, а также не лишают ли их возможности нормально социализироваться, запрещая ходить в школу.

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Подмосковной онлайн-картой ёлочных базаров воспользовались уже более 2 тыс. раз
18 декабря 2024, 11:36

Фото: istockphoto.com/Yelizaveta Tomashevska

Интерактивную карту открытых в Московской области ёлочных базаров запустили на портале «МОй АПК» 13 декабря, меньше чем за неделю работы картой воспользовались более 2 тысяч раз, сообщает пресс-служба регионального министерства государственного управления, информационных технологий и связи.
«На интерактивной карте отмечены все официальные ёлочные базары и указано время из работы. С помощью онлайн-сервиса жители и гости Подмосковья могут найти ближайший к дому базар и купить ёлку для своего праздника», — сказал директор IT-компании «Максимум» Александр Степанов.
Интерактивная карта ёлочных базаров размещена по ссылке.

В областном Мингосуправления также напомнили, что большинство ёлочных базаров в Московской области заработают с 20 декабря.

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Жителей Московской области предупредили о новой схеме мошенников
18 декабря 2024, 11:17

Фото: istockphoto / artoleshko

Жителей Подмосковья предупредили о новой схеме мошенничества. Злоумышленники представляются сотрудниками МФЦ и сообщают о якобы неполученных результатах услуг, которые теперь хранятся в «архиве», сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Злоумышленники утверждают, что срок получения готового документа или результата услуги истёк, и теперь они будут отправлены в архив МФЦ. Это создаёт ощущение срочности и необходимости быстрого решения проблемы. В рамках телефонного разговора мошенники предлагают зарегистрироваться, используя конфиденциальную информацию, и заказать доставку документов на дом.

Предложение доставить документы на дом — это ещё один приём мошенников, цель которого — заставить человека поверить в реальность ситуации и предоставить свои данные. Затем жертве приходит СМС с «проверочным» кодом. Когда человек сообщает мошенникам этот код, они получают доступ к его онлайн-банку или аккаунту на портале «Госуслуги». Таким образом, преступники получают личную информацию.

Как обезопасить себя от киберпреступников:

  • нельзя передавать личные данные и коды из SMS-сообщений третьим лицам;
  • не следует выполнять требования звонящего, если разговор вызывает подозрения;
  • рекомендуется позвонить в организацию по официальному номеру (Единый номер контакт-центра МФЦ Московской области: 122 голосовое меню 3) или посетить её лично. Адреса и часы работы многофункциональных центров Московской области можно найти на карте офисов на региональном портале государственных услуг.
Если человек обращался в МФЦ Московской области, ему может позвонить голосовой помощник с уведомлением о готовности результатов. Звонок поступит с номера 7 (498) 602-26-00, при этом в ходе разговора не будут запрашиваться персональные данные.

Для повышения уровня цифровой грамотности и получения информации о кибербезопасности доступен раздел «Цифровая безопасность. Доступно о важном» на портале государственных услуг Московской области. Он раздел находится на главной странице портала в категории «Сервисы» и доступен бесплатно и без регистрации.

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#госуслуги
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В Ногинске снесли три аварийных двухэтажных дома
18 декабря 2024, 11:15

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Три двухэтажных многоквартирных дома, находившихся в аварийном состоянии, снесли на Молодёжной улице в Ногинске, сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
«Дома №11, 13 и 15 по Молодёжной улице были построены с 1949 по 1952 годы, их площадь составляла от 390 до 630 квадратных метров. Из-за сильного износа дома признали непригодными для проживания, жильцов из расположенных там 32 квартир расселили, а строения внесли в список на ликвидацию», — говорится в сообщении.
Осенью текущего года все три дома снесли. В настоящее время участки, которые они занимали, освобождены от построек и расчищены от строительного мусора. Решение о том, как использовать эту территорию, администрация округа пока не приняла.

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#мособлархитектура
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На Савёловском направлении запустили компенсационные автобусы
18 декабря 2024, 10:56

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Компенсационные автобусы запустила на Савёловском направлении Центральная пригородная пассажирская компания в связи с временными изменениями в расписании электричек, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на перевозчика.
«Компенсационные автобусы будут курсировать по рабочим дням до 28 декабря включительно», — отмечается в сообщении.
От станции Дмитров до станции Дубна автобус отправляется в 10:05, от станции Дубна до дмитровского автовокзала — в 11:30, от станции Дубна до платформы Запрудня — в 15:05, от станции Дмитров до станции Савёлово в городе Кимры — в 10:00 и от станции Савёлово до автовокзала в Дмитрове — в 11:50.

Подробная информация о работе компенсационных автобусов размещена на сайте ЦППК.

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#савёловское направление
#автобусы
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В приложении «Добродел» запустили сервис по вывозу строительных отходов
18 декабря 2024, 10:48

Фото: Фотобанк МО

«В приложении собраны все необходимые для комфортной жизни цифровые сервисы. А новая функция значительно упрощает доступ к услугам легальных перевозчиков, что помогает заботиться о природе. Чтобы заказать вывоз строительных отходов, нужно сделать несколько простых шагов на смартфоне. Статус заявки можно отслеживать в реальном времени. Так жители могут сэкономить время и внести вклад в защиту окружающей среды», – пояснила глава Мингосуправления региона Надежда Куртяник.
Сервис «Заявка на вывоз строительных отходов» доступен в разделе «Услуги» – «Все услуги» – «Дом и ЖКХ». Чтобы им воспользоваться, нужно обновить «Добродел» до последней версии, пройти авторизацию и заполнить онлайн-форму. При необходимости можно оставить комментарий и добавить фот отходов для понимания объема.

Как отметили в министерстве, вывоз строительных отходов проводится на платной основе. В течение рабочего дня после подачи заявки специалисты сервиса свяжутся с заявителем для подтверждения и согласования стоимости и сроков выполнения работ.

Скачать мобильное приложение «Добродел» можно по ссылке.

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#московская область
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В Подмосковье закупили более 40 единиц лесопожарной техники
18 декабря 2024, 10:32

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

42 единицы техники для тушения лесных пожаров, а также 22 единицы специализированного оборудования закупили в Московской области в текущем году, сообщает пресс-служба подмосковного Комитета лесного хозяйства.
«В 2024 году на вооружение лесопожарных формирований Комлесхоза поступило 43 единицы техники и 22 единицы оборудования. Закупки на общую сумму более 250 миллионов рублей были проведены в рамках федеральной программы «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология», — рассказал председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.
Отмечается, что 13 единиц техники и две единицы оборудования были закуплены на средства из федерального бюджета, остальное — за счёт регионального бюджета. В число поступившей техники и оборудования вошли бульдозеры, лесопатрульные комплексы, тягачи, пожарные автоцистерны, тепловизоры и пр.

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