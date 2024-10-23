В парках Подмосковья продолжается подготовка парков к зимнему сезону

В парках Московской области активно ведутся работы по подготовке к зимнему сезону. Представители Министерства культуры и туризма региона совместно с АНО «МосОблПарк» уже провели первые рабочие визиты в парки Долгопрудного, Краснознаменска, Котельников, Электростали, Фрязино, Щёлково, Лосино-Петровского, Рузского, Можайского и Богородского городских округов, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.





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В настоящее время осуществляется оценка состояния уборочной техники, оборудования и готовности персонала к работе в зимний период. В ближайшее время аналогичные мероприятия пройдут в парках Лобни, Шаховской, Лотошино, Королёва, Луховиц, Коломны, а также в Пушкинском, Павлово-Посадском, Дмитровском и Орехово-Зуевском городских округах.В рамках реализации губернаторского проекта «Зима в Подмосковье» для жителей и гостей региона планируется организовать разнообразные мероприятия, включая праздничные, культурные и спортивные события.Парки будут украшены к Новому году, там установят ёлки, почту и резиденцию Деда Мороза. Лучшие локации получат знак качества «Дед Мороз рекомендует».Для удобства посетителей в парках создадут инфраструктуру для зимнего отдыха: катки, лыжные трассы, тюбинговые горки и пункты проката спортивного инвентаря.