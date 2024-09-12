В парках Подмосковья с начала акции чипировали более 200 питомцев

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
С момента старта акции в подмосковных парках были зарегистрированы 262 питомца, чипированы более 200, ещё 197 вакцинированы. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
С 22 августа ведомство вместе с Министерством благоустройства Подмосковья проводит акцию в 25 парках региона. Там работают мобильные офисы Госветслужбы. Прямо во время дневной или вечерней прогулки с питомцем хозяева могут зарегистрировать его в единой региональной системе, чипировать или привить против бешенства.
Там добавили, что 197 питомцев были вакцинированы отечественным препаратом «Рабикан», который вырабатывает у животного иммунитет к вирусу бешенства.
График работы мобильных офисов Госветслужбы в парках Подмосковья можно найти по ссылке.
Читайте также:
На пожаре в подмосковной пятиэтажке спасли восемь человек, двух кошек и попугая
В Московской области с начала года привили 144 тыс. домашних животных
Воробьёв пообещал спасти котов жительницы повреждённого дома в Раменском
«В единую региональную базу занесена информация о животных - номер чипа, порода, пол, кличка и данные о хозяине. Это позволит брать пушистого друга с собой в путешествия за границу и подтвердит право собственности в спорных ситуациях. 219 любимцам введён безопасный микрочип. Микрокапсула содержит 15-значный код. Она вводится в холку и действует всю жизнь. Чип позволяет идентифицировать животное и быстрее найти в случае потери», – отметили в министерстве.
Там добавили, что 197 питомцев были вакцинированы отечественным препаратом «Рабикан», который вырабатывает у животного иммунитет к вирусу бешенства.
График работы мобильных офисов Госветслужбы в парках Подмосковья можно найти по ссылке.
Читайте также:
На пожаре в подмосковной пятиэтажке спасли восемь человек, двух кошек и попугая
В Московской области с начала года привили 144 тыс. домашних животных
Воробьёв пообещал спасти котов жительницы повреждённого дома в Раменском
Лора Луганская