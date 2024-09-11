На пожаре в подмосковной пятиэтажке спасли восемь человек, двух кошек и попугая

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Восемь человек, а также домашних животных спасли огнеборцы в ходе тушения пожара в пятиэтажном доме в городе Дедовск городского округа Истра, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
Пожарные оперативно сформировали цепочку газодымозащитников и начали спасать людей и тушить огонь. При помощи специальных устройств пожарным удалось вывести с верхних этажей горящего дома восемь человек, в том числе — трёх детей в возрасте от пяти до девяти лет и одного четырнадцатилетнего подростка.«В службу экстренных вызовов «Система-112» обратились жильцы дома, заметившие сильное задымление в подъезде. Оказалось, что горит квартира на втором этаже. Из-за плотного дыма, который распространился по лестничным пролётам, жильцы верхних этажей не могли выйти из квартир и просили о помощи», — говорится в сообщении.
Кроме того, пожарные спасли питомцев из квартир на третьем и четвёртом этажах: они нашли и вынесли из задымлённых помещений собаку, попугая и двух кошек.
Пожар удалось оперативно ликвидировать, на другие квартиры он не перекинулся. Пострадавших нет.
Читайте также:
Взрыв из-за устройства с таймером прогремел в Екатеринбурге
Дроны ВСУ совершили налет на Мурманскую область — Чибис
СК возбудил дело после схода вагонов грузового поезда в Белгородской области
Лев Каштанов