На пожаре в подмосковной пятиэтажке спасли восемь человек, двух кошек и попугая

«В службу экстренных вызовов «Система-112» обратились жильцы дома, заметившие сильное задымление в подъезде. Оказалось, что горит квартира на втором этаже. Из-за плотного дыма, который распространился по лестничным пролётам, жильцы верхних этажей не могли выйти из квартир и просили о помощи», — говорится в сообщении.

