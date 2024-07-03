В парках Подмосковья супругам подарят ромашки ко Дню семьи, любви и верности

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО
В 23 парках Московской области в полдень 7 июля начнут праздновать День семьи, любви и верности. Семейным парам будут дарить ромашки, сообщили в пресс-службе Минсоцразвития Подмосковья.
«В парках Подмосковья поздравления будут принимать семейные пары, а в музее-усадьбе Архангельское пройдёт областное мероприятие. Там мы отметим медалями и наградами семью блокадников, династию медиков, а также юбиляров совместной жизни и супругов, которые внесли большой вклад в сохранение семейных ценностей», – рассказала первый зампред правительства Подмосковья Людмила Болатаева.Как сообщили в Минсоцразвития региона, мероприятие в заповеднике Архангельское состоится 7 июня в 12:00. В этот день там пройдёт фестиваль роз, где будет представлено более 30 различных сортов этих цветов.
Гостей фестиваля ждут концерт, экскурсии, мастер-классы и фотосессия. Можно будет также погрузиться в мир запахов, музыки и атмосферы XIX века, как это было во времена расцвета рода Юсуповых и Голицыных.
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Лора Луганская