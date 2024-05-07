В Подмосковье проверили безопасность более 170 аттракционов

Фото: пресс-служба Минэкологии МО
Проверку свыше 170 аттракционов провели инспекторы гостехнадзора министерства экологии и природопользования Московской области за минувшую неделю, в результате было выявлено несколько нарушений, сообщает пресс-служба Минэкологии региона.
«Всего за неделю инспекторы проверили 173 аттракциона. В результате в городских округах Пушкино и Мытищи были выявлены незарегистрированные в Управлении Гостехнадзора развлекательные технические средства. Эксплуатантам уже объявили предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований», — отметил глава подмосковного министерства Тихон Фирсов.Он добавил, что в регионе продолжатся усиленные проверки аттракционов, так как впереди длинные праздники, а это значит, что востребованность аттракционов у населения возрастёт.
Читайте также:
Подмосковный Минтранс предупредил водителей о дожде с мокрым снегом и заморозках
В лесах Подмосковья за неделю зафиксировали более 70 нарушений пожарной безопасности
В Подмосковье проверили состояние 40 аттракционов
Лев Каштанов