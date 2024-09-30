Здоровье в подмосковных парках в этом году проверили порядка 11 тыс. человек

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Медосмотры в рамках акции «Проверь своё здоровье в парке» прошли около 11,3 тыс. жителей Московской области. Акцию стартовала в начале июня и завершилась в минувшие выходные, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
«Формат пользовался высоким спросом у жителей. Всего с начала лета почти 11,3 тыс. человек прошли профосмотры на свежем воздухе. Также за минувшие выходные 390 человек прошли вакцинацию от гриппа. 28 и 29 сентября выездные бригады врачей работали в 23 городских округах», – сообщил министра здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.Акция «Проверь своё здоровье в парке» проходит в регионе по выходным с начала лета. В прошлом году её участниками стали более 8,7 тыс. человек.
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