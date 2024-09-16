В парках Подмосковья за неделю побывали более 2 млн человек

«Преимущество сервиса заключается в том, что заявка оформляется онлайн, а сам сервис позволяет вывозить разные предметы, начиная от старой мебели и техники и заканчивая автомобилем. Для этого необходимо иметь подтвержденную учетную запись на портале государственных услуг. Во всех офисах нашего МФЦ можно воспользоваться компьютерами общего доступа, а специалисты центра подскажут как правильно оформить заявку», — рассказала директор МФЦ г. о. Воскресенск Эльвира Нигматулина.