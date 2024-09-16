В парках Подмосковья за неделю побывали более 2 млн человек

Фото: пресс-служба Минблагоустройства МО
Свыше двух миллионов человек посетили парки Московской области за период с 9 по 15 сентября, что на 355 тысяч посетителей больше, чем за аналогичное время в прошлом году, сообщает пресс-служба регионального министерства благоустройства.
«Парки на минувшей неделе стали одной из самых главных точек притяжения у жителей и гостей региона», — отметил министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.Самым посещаемым парком области на прошлой неделе стал балашихинский парк «Пехорка»: там побывали 98 тысяч человек. Второе место занял парк Мира в Мытищах с 55,7 тыс. посетителей. На третьем месте оказался парк Толстого в Химках с 55,4 тыс. гостей. Четвёртое место занял Центральный парк Пушкинского округа, который посетили 49 тысяч человек. А замыкает недельный топ-5 Фабричный парк в Истре с 36 тысячами посетителей.
Читайте также:
В Балашихе по инициативе ветеранов открыли сквер Семьи, любви и верности
В Подмосковье за пять лет благоустроили более 200 общественных территорий
В Павловском Посаде благоустроили «Зелёный узел» с тематическими зонами
Лев Каштанов