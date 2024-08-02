В Павлово-Посадском округе проведут День физкультурника

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.
День физкультурника проведут в Павловском Посаде и Электрогорске в субботу, 10 августа, гостей ждут различные соревнования и парад спортсменов, сообщает пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа.
«В Павловском Посаде спортивный праздник состоится во дворце спорта «Надежда» и стадионе «Старопавловский». Там участников ждут соревнования по стритболу, турнир по теннису, волейбол, адаптивный спорт и финал турнира по футболу», — говорится в сообщении.В Электрогорске День физкультурника проведут на стадионе им. Р. Э. Классона. Там будут играть в городки, теннис, волейбол, футбол и стритбол, кроме того, состоится инклюзивный забег для людей с ограниченными возможностями здоровья.
Заявки на участие будут приниматься в день мероприятия на указанных площадках.
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