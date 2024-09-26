В парке «Фабричный» в Дедовске откроют зимний каток

Фото: Андрей Алекин
Каток под открытым небом будет работать зимой в парке «Фабричный» в городе Дедовск округа Истра, в настоящее время рабочие устанавливают для будущего катка мачты освещения и выравнивают грунт, кроме того, идёт строительство пункта проката спортинвентаря, передаёт корреспондент Андрей Алекин.
Заливка льда начнётся при устойчивой температуре ниже +10 градусов.«Мы заканчиваем подготовку основания к заливке первого слоя бетона и устанавливаем мачты освещения. Собираем павильон, в котором люди будут переодеваться и получать на прокат коньки. Через два дня начнем устанавливать гараж для ледозаливочной машины. Планируем сдать объект в середине октября», — рассказал менеджер проекта компании-подрядчика «Ледовый сервис» Александр Павлов.
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