В парке «Патриот» заложили памятный камень в честь Ташкентского общевойскового командного училища
Видео: пресс-служба Минобороны
На Суворовской площади в Москве и в Центральном парке «Патриот» прошли торжественные мероприятия, посвященные 108-й годовщине со дня образования Ташкентского высшего общевойскового командного Краснознамённого ордена Красной Звезды училища имени В.И.Ленина. Об этом информирует пресс-служба Минобороны.
В парке «Патриот» на Аллее памяти военных училищ СССР состоялась церемония установки памятного камня в честь Ташкентского высшего общевойскового командного Краснознамённого ордена Красной Звезды училища имени В.И. Ленина. В мероприятии приняли участие представители Минобороны, ветераны Вооружённых Сил, выпускники разных лет и их семьи.
На Суворовской площади прошло торжественное собрание ветеранов училища. Они возложили венки и цветы к памятнику выдающемуся русскому полководцу Александру Суворову.
Ташкентское высшее общевойсковое командное училище сыграло важную роль в подготовке офицерских кадров для Вооружённых Сил России. Его история является неотъемлемой частью отечественного военного образования.
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