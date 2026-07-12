В парке «Патриот» заложили памятный камень в честь Ташкентского общевойскового командного училища

12 июля 2026, 10:54

Камень в честь Ташкентского военного училища заложили в парке «Патриот»

Видео: пресс-служба Минобороны

На Суворовской площади в Москве и в Центральном парке «Патриот» прошли торжественные мероприятия, посвященные 108-й годовщине со дня образования Ташкентского высшего общевойскового командного Краснознамённого ордена Красной Звезды училища имени В.И.Ленина. Об этом информирует пресс-служба Минобороны.