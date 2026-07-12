12 июля 2026, 10:06

Фото: Минобороны РФ

Минувшей ночью российские войска нанесли комбинированные удары по объектам противника в Одесской области. На Сумском направлении расчёты «Градов» ликвидировали командный пункт управления беспилотниками ВСУ. В ДНР артиллерия 72-й бригады накрыла группы пехоты, отошедшие в Алексеево-Дружковку. ВС РФ закрепились в Бачевске и нанесли поражение украинским резервам в прилегающих районах Сумской и Харьковской областей. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Ночная работа ПВО Удары по тыловой инфраструктуре Украины Ликвидация пункт управления БПЛА ВСУ в Сумской области Удары по живой силе ВСУ на Константиновском направлении Уничтожение узлов обороны ВСУ Успехи группировки войск «Север»

Ночная работа ПВО

Удары по тыловой инфраструктуре Украины

Ликвидация пункт управления БПЛА ВСУ в Сумской области

Удары по живой силе ВСУ на Константиновском направлении

Фото: Минобороны РФ

Уничтожение узлов обороны ВСУ

«Например, сердечный приступ»: Запад готовится к ликвидации Зеленского

Успехи группировки войск «Север»