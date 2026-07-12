Уничтожение инфраструктуры Одессы и Черноморска, ликвидация пунктов управления БПЛА и взятие Бачевска: последние новости СВО на 12 июля
Минувшей ночью российские войска нанесли комбинированные удары по объектам противника в Одесской области. На Сумском направлении расчёты «Градов» ликвидировали командный пункт управления беспилотниками ВСУ. В ДНР артиллерия 72-й бригады накрыла группы пехоты, отошедшие в Алексеево-Дружковку. ВС РФ закрепились в Бачевске и нанесли поражение украинским резервам в прилегающих районах Сумской и Харьковской областей. Подробности — в материале «Радио 1».
Ночная работа ПВОМинувшей ночью расчёты противовоздушной обороны ВС РФ сбили 349 БПЛА самолётного типа. Беспилотники фиксировались в небе над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Тульской, Смоленской, Ульяновской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым и над акваториями Азовского и Чёрного морей.
Удары по тыловой инфраструктуре УкраиныНочью российская авиация и беспилотные ударные комплексы нанесли серию массированных ударов вглубь Украины. Согласно информации Минобороны РФ, целями стала портовая инфраструктура Одесской области. В Одессе и Черноморске поражены причальные линии, склады и перегрузочные терминалы. Эти объекты обеспечивали приём и складирование военных грузов, включая топливо и смазочные материалы. Также под огонь попали транспортные суда и паромное соединение. Они осуществляли логистические поставки в украинские гавани.
Кроме того, БПЛА «Герань-4 Сикер» ликвидировал подстанцию 110 кВ в Шостке Сумской области, которая обслуживает ВСУ. На подстанции произошёл пожар, объект выведен из строя. В городе Сновск Черниговской области операторы БПЛА поразили железнодорожный локомотив.
Ликвидация пункт управления БПЛА ВСУ в Сумской областиНа Сумском направлении военные 41-го полка 44-го армейского корпуса во взаимодействии с отрядом БПЛА провели операцию по ликвидации командного узла противника. Разведчики засекли и опознали сооружение, откуда шло руководство полётами и боевым применением ударных беспилотников ВСУ. Координаты объекта ушли на батарею реактивных систем БМ-21 «Град». Дистанция до точки превышала 20 километров. Расчёт выполнил точную наводку, залп накрыл заданный район — пункт управления дронами уничтожен полностью. Уничтожение этого элемента дезорганизовало работу вражеских БПЛА на фланге. Противник лишился возможности оперативно вести разведку и наносить воздушные удары, что облегчает продвижение российских подразделений.
Удары по живой силе ВСУ на Константиновском направленииРасчёты 72-й отдельной мотострелковой бригады 3-го армейского корпуса продолжают вести неприрывную контрбатарейную работу. Огневая поддержка оказывается наступающим подразделениям в зоне населённых пунктов у Константиновки. Согласно данным Минобороны РФ, минувшей ночью операторы БПЛА засекли перемещение двух групп противника. Украинские бойцы оставили ранее занятые позиции в городских кварталах и отошли в Алексеево-Дружковку. Разведчики ВС РФ подтвердили принадлежность целей и уточнили их привязку на местности. Координаты немедленно переданы батареям бригады. Артиллеристы произвели корректируемый выстрел по вскрытому укрытию. Объект поражён вместе с находящейся там живой силой.
Уничтожение узлов обороны ВСУРазведывательные дроны группировки «Восток» вскрыли разветвлённую сеть укрепрайонов ВСУ в Запорожской области. Аппараты зафиксировали перемещение пехоты между позициями, выявили места дислокации личного состава, долговременные огневые сооружения и защитные укрытия. Данные по целям ушли на огневые позиции. Расчёты 122-миллиметровых гаубиц Д-30 отработали по вскрытым объектам и маршрутам движения резервов. Итогом контрбатарейной работы стали поражение более семи фортификационных сооружений и ликвидация свыше 30 военнослужащих противника. Разрушение ключевых узлов обороны открыло коридоры для наступающих штурмовых отрядов ВС РФ.
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