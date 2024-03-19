В подмосковной деревне Серково благоустроят пешеходную дорожку

Фото: пресс-служба администрации г.о. Щёлково
Тропинку в деревне Серково городского округа Щёлково благоустроят в текущем году в рамках реализации региональной программы «Пешком», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Дорожка длиной 100 метров пройдёт через лес от дома №57Б до Дома учителя. Работы по благоустройству начнутся с установлением теплой погоды, сдать объект должны до конца года. Обустроенная дорожка сделает комфортной дорогу к школе», — говорится в сообщении.Популярность программы «Пешком» у населения отметил глава городского округа Щёлково Андрей Булгаков.
«Пешеходные участки делают дворы и общественные пространства более комфортными, уютными и привлекательными», — сказал Булгаков.Всего по программе «Пешком» в этом году на территории округа Щёлкова благоустроят 15 тропинок. Всего за три года существования этой программы в муниципалитете создали 122 удобные пешеходные дорожки на месте «народных троп».
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Лев Каштанов