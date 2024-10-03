Жителей столицы пригласили посетить киновыходные в кинопарке «Москино»

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В кинопарке «Москино» 5 – 6 октября состоятся киновыходные. Это отличная возможность окунуться в мир киноискусства и попробовать свои силы в разных творческих направлениях. Об этом указано на официальном портале Мэра и Правительства Москвы.
Сообщается, что юные посетители «Москино» смогут насладиться анимационной спортивной программой, включающей полосу препятствий, перетягивание каната и викторину о мире животных. Также запланированы игры с парашютом и другие интересные активности.
Кроме того, посетители смогут увидеть выступление художника, который создаст любимые сюжеты с помощью песочной анимации. После этого всего состоится мастер-классе по рисованию на песке.
Для всей семьи будут организованы развлечения: можно будет сыграть в петанк, дженгу, большие уличные шахматы, а также посетить занятия по истории и уроки музыки.
В рамках киновыходных в кинопарке «Москино» также пройдут разнообразные концерты. Посетители смогут попробовать себя в роли актёра, участвуя в постановочных шоу.
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Кроме того, посетители смогут увидеть выступление художника, который создаст любимые сюжеты с помощью песочной анимации. После этого всего состоится мастер-классе по рисованию на песке.
Для всей семьи будут организованы развлечения: можно будет сыграть в петанк, дженгу, большие уличные шахматы, а также посетить занятия по истории и уроки музыки.
В рамках киновыходных в кинопарке «Москино» также пройдут разнообразные концерты. Посетители смогут попробовать себя в роли актёра, участвуя в постановочных шоу.
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Дарья Осипова