В парке «Захарово» в будущем году откроют памятник Дарье Дугиной

Фото: телеграм-канал Андрея Иванова
В Одинцовском городском округе установят памятник журналистке и общественному деятелю Дарье Дугиной. Он появится в парке «Захарово», сообщил глава муниципалитета Андрей Иванов.
«В следующем году установим в парке памятник Дарье Дугиной – публицисту, философу и общественному деятелю. Монумент появится рядом с павильоном «Традиция». Подготовку площадки начнем весной, а открытие памятника запланировано на 20 августа - в годовщину ее трагической гибели», – написал Иванов в своем телеграм-канале.По его словам, концепцию монумента представил выпускник Академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова, член Союза художников, скульптор Дмитрий Александров.
Памятник будет представлять собой бронзовую статую молодой девушки на гранитном постаменте. Высота композиции составит 3,5 ме. Вокруг монумента разобьют сквер, проведут озеленение, уложат брусчатку, установят скамейки и освещение.
Автомобиль Дугиной взорвался 20 августа 2022 года у посёлка Большие Вязёмы Одинцовского округа. Девушка погибла на месте. Владимир Путин наградил её орденом Мужества посмертно.
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Лора Луганская