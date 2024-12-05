Александр Дугин принял участие в Одинцове в «Уроке мужества» памяти своей дочери

Александр Дугин (Фото: Радио 1)
В школе «Багратион» в Одинцове прошёл «Урок мужества», посвящённый памяти погибшей журналистки Дарьи Дугиной. Проект стартовал в 2023 году, и впервые перед ребятами выступил отец девушки – философ и политолог Александр Дугин.
Об этом рассказал «Радио 1» организатор мероприятия Владимир Кленин.
Когда произошла трагедия, он буквально через несколько дней был месте гибели Дарьи.
22 августа того же года президент Владимир Путин подписал Указ о награждении Дарьи Дугиной Орденом Мужества (посмертно).
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«У нас был настоящий праздник души, потому что именно в этот день два года назад мы впервые выступили с проектом «Урок мужества. Дарья Дугина». 2 декабря 2022 года это был Серпуховской колледж, там мы в первый раз попробовали этот формат. Просто как журналисты решили провести такое мероприятие. Как пришла идея? Для тех, кто знал Дарью, 20 августа 2022 года стало переломным моментом в жизни. Я не знал её лично, но смотрел её репортажи по телевидению, и она мне нравилась. Красивая девчонка, умеющая говорить, ярко и интересно подать свою мысль. Она сразу привлекла внимание», – поделился Кленин.
Когда произошла трагедия, он буквально через несколько дней был месте гибели Дарьи.
«Сама аура этого места произвела не то, чтобы тягостное впечатление… Скорее, откуда-то сверху пришла мысль о том, что как журналист я должен рассказать о подвиге Даши. Так родился проект. Мы за два месяца написали сценарий, выступили в первый раз перед ребятами из Серпуховского колледжа, а дальше начали совершенствовать проект. Я профессиональный журналист, учился на факультете журналистики МГУ. Для «Урока мужества» мы нашли тот самый формат, который, как мне показалось, наиболее интересен для нынешней молодежи. Оказалось, что мы были правы», – отметил собеседник «Радио 1».Журналист назвал замечательным то, что Александр Гельевич в первый раз стал участником этого урока.
«Я ему искренне благодарен. Школьники увидели перед собой великого философа, человека, который действительно болеет душой за будущее нашей страны. Он призвал молодёжь быть неравнодушными к истории и к настоящему своей Родины, участвовать в том, что происходит», – добавил Кленин.По его словам, организаторы «Урока мужества» за два года выступили почти в 85 школах.
«Более 8 тыс. школьников и студентов слышали наши выступления в формате «Урок мужества. Дарья Дугина». Сейчас думаем о том, чтобы идти дальше. У нас в работе – четыре проекта. Тему военкоров продолжат Борис Максудов и Владлен Татарский. Кроме того, у нас новый проект – «Эра героев». Это рассказы о бойцах СВО, обычных ребятах», – поделился планами Владимир Кленин.Дарья Дугина погибла в возрасте 29 лет 20 августа 2022 года в подмосковном посёлке Большие Вязёмы, возвращаясь с литературно-музыкального фестиваля «Традиция». По данным следствия, её машина была взорвана украинской террористкой Натальей Вовк, которая долгое время следила за журналисткой.
22 августа того же года президент Владимир Путин подписал Указ о награждении Дарьи Дугиной Орденом Мужества (посмертно).
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Лора Луганская