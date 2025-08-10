В паспортах российских бабушек и дедушек могут появиться данные о внуках

10 августа 2025, 12:01

В Общественной палате предложили вписывать внуков в паспорта бабушек и дедушек

Фото: iStock/monkeybusinessimages

Председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко предложил разрешить бабушкам и дедушкам вписывать внуков в свои паспорта. Об этом он сообщил в беседе с ТАСС.