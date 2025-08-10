В паспортах российских бабушек и дедушек могут появиться данные о внуках
Председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко предложил разрешить бабушкам и дедушкам вписывать внуков в свои паспорта. Об этом он сообщил в беседе с ТАСС.
По словам общественника, такая мера поможет укрепить семейные связи и упростит оформление различных документов. Вписывать детей в паспорта бабушек и дедушек предлагается только с согласия обоих родителей.
Рыбальченко пояснил, что таким образом удастся упростить заселение старших членов семьи вместе с внуками в гостиницы, а также решить иные вопросы, в том числе связанные с проведением медицинских операций при необходимости.
Член ОП назвал такую инициативу актуальной, поскольку в России бабушки и дедушки, как правило, принимают активное участие в воспитании внуков.
