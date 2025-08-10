Пожилой петербуржец отдал разбудившим его ночью мошенникам все запасы валюты
В Петербурге пенсионер отдал разбудившим его ночью мошенникам 15 млн рублей
Пожилой петербуржец передал все сбережения разбудившим его ночью телефонным мошенникам. Об этом пишет портал «Конкретно.ру».
В Кировском районе Санкт-Петербурга полиция ведет поиски группы мошенников, которые обманным путём завладели крупной суммой денег у 69-летнего местного жителя. Мужчина доверился позвонившему ночью и передал курьеру 80 тысяч долларов и 90 тысяч евро (около 15 миллионов рублей).
В настоящий момент возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Правоохранители продолжают работать над установлением личностей злоумышленников и их задержанием.
