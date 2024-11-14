Для школьников Павловского Посада провели мастер-класс по машиностроению

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.
Мастер-класс по машиностроению провели для учеников 8-9 классов гимназии Павлово-Посадского округа в местном техникуме студенты-амбассадоры профессионалитета, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«На мастер-классе школьники смогли увидеть своими глазами, как работают настоящие мастера. Под руководством студентов они научились делать разметку и попробовали поработать на настоящем сверлильном станке», — говорится в сообщении.Организаторы мероприятия отметили, что такие встречи помогают школьникам лучше познакомиться с различными профессиями и сделать свой выбор на будущее.
Ранее сообщалось, что в Доме культуры «Ленский» в Павловском Посаде 15 ноября состоится бесплатный мастер-класс по восточным танцам.
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