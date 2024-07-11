В Павловской Слободе завершается строительство школы на 1,1 тыс. мест

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО
Школу, рассчитанную на 1100 учеников, возводят в селе Павловская Слобода городского округа Истра, в настоящее время строительная готовность объекта превысила 80 процентов, открыть новую школу 1 сентября, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
«Сейчас рабочие монтируют инженерные сети и сантехнику, укладывают плитку и продолжают отделку внутренних помещений, а также собирают и расставляют мебель. На пришкольной территории устанавливают спортивные и детские игровые площадки. Обустраивают тротуары и проезды», — говорится в сообщении.В работах задействованы свыше 170 человек, используется пять единиц техники.
В новой школе предусмотрен блок для младшеклассников на 400 человек и блок для учеников средних и старших классов на 700 человек. Школа будет отвечать всем современным требованиям.
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