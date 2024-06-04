В Павловском Посаде началась смена «Трудового десанта»

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа
В Павловском Посаде стартовала первая смена «Трудового десанта». Об этом сообщила пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа.
Смена проходит на базе Молодежного центра «Авангард».
Первая смену завершится 28 июня. В рамках заявочной компании принять участие таких сменах захотели порядка 200 подростков округа.
Смены будут работать на протяжение всего летнего сезона.
Читайте также:
Сотрудники ГАИ провели с жителями Павловского Посада беседы о безопасности
Для пожилых жителей Павловского Посада провели открытую тренировку по зумбе
В Павловском Посаде проведут Международный Бывалинский фестиваль кузнечного искусства
«22 подроста с 14 до 17 лет будут целый месяц трудится на благо своего родного города.В их обязанности входит: уборка мусора, обрезка поросли, рыхление и прополка клумб. Ребята уже познакомились друг с другом, подписали трудовые договоры, прокачали свои знания в технике безопасности и получили форму», — поделились в пресс-службе.
Первая смену завершится 28 июня. В рамках заявочной компании принять участие таких сменах захотели порядка 200 подростков округа.
Смены будут работать на протяжение всего летнего сезона.
Читайте также:
Сотрудники ГАИ провели с жителями Павловского Посада беседы о безопасности
Для пожилых жителей Павловского Посада провели открытую тренировку по зумбе
В Павловском Посаде проведут Международный Бывалинский фестиваль кузнечного искусства
Мира Полтева