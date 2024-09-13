В Павловском Посаде начались плановые отключения электричества

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Плановые отключения электричества для проведения технических работ проводятся по ряду адресов в Павлово-Посадском городском округе в пятницу, 13 сентября, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«С 9:00 до 17:00 отключения проводятся в Павловском Посаде домах №№1-14А и 13-48 по Совхозной улице, в домах №№1-40 по улице Автомобилистов, домах №№1-14А по улице Фурманова и домах №№1-28/1 по улице Гоголя, а также в домах №№1-71 в СНТ «Керамист», — говорится в сообщении.Кроме того, с 10 утра до 16:00 электричество отключают в Электрогорске: в домах №№1-23 по улице Островского, домах №№25-30а по улице Пушкина, домах №№1-27 по улице Невского, в доме №9 на Советской улице, в домах №№1-29в в переулке Невского и в доме №8 по 2-й улице Невского.
По вопросам отключений электричества и качества электроснабжения пользователи могут обращаться по телефону горячей линии Мособлэнерго: +7-495-99-500-99.
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