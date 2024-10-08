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На базе Нижегородского завода прошёл семинар по использованию средств малой механизации

08 октября 2024, 15:14
Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

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На базе предприятия, специализирующегося на производстве бензиновой техники в Нижегородской области, прошёл выездной обучающий семинар по использованию средств малой механизации, сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
В мероприятии приняли участие представители 23 муниципалитетов, включая Луховицы, Богородск, Сергиев Посад, Коломну, Дубну, Серпухов, Котельники, Лыткарино, Шатуру и Бронницы.

«Всего закупили более 1 500 ручных снегоуборщиков. Для того, чтобы техника показывала себя наиболее эффективно в зимний период, мы продолжаем серию обучающих мероприятий с выездом представителей МБУ на заводы, где производители наглядно показывают особенности эксплуатации, сборки и хранения техники. Таким образом мы повышаем профессиональные навыки специалистов коммунального хозяйства. Сегодня пригласили всех — от директоров МБУ до механиков, ответственных за ремонт малой механизации, чтобы каждое звено на земле понимало на всех этапах как функционирует оборудование» — рассказал заместитель Председателя Правительства Московской области – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.



Гостям была организована экскурсия по территории завода, где они увидели работу автоматизированных сборочных линий, сварочных аппаратов, покрасочных камер и складских помещений. Ключевой целью семинара был обмен практическим опытом.

В рамках мероприятия представители завода провели мастер-класс по сборке ручных роторов, рассказали о правилах эксплуатации и ответили на все возникшие вопросы относительно их использования.

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Работодатели раскрыли, кого боятся брать на работу
Опрос: Работодатели боятся нанимать часто меняющих работу людей
08 октября 2024, 15:20

Фото: iStock/scyther5

Опрос исследовательского центра «Зарплата.ру» показал, что российские работодатели включили в топ соискателей, которых боятся брать на работу, людей, которые слишком часто меняют деятельность.
Кроме такой категории людей в список попали слишком юные кандидаты и те, кто работали в компаниях с плохой репутацией.

Как пишет RT, приём и трудоустройство будущих сотрудников всегда вызывают опасения и страхи у 61% работодателей.

До этого сообщалось, что молодые специалисты могут подать заявки на стажировку в Правительстве Москвы.

«Продолжается приём заявок на юбилейный поток стажировки в Правительстве Москвы. Талантливых студентов старших курсов и выпускников вузов до 35 лет приглашают пройти отбор и попробовать свои силы в городских проектах. Приём заявок продлится до 20 октября», – приводит АГН «Москва» сообщение на официальном сайте мэра столицы.

Ранее исследование сервиса «Работа.ру» показало, что самое большое число вакансий с зарплатой выше 100 тыс. рублей в Москве и Московской области.

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#работа
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#опрос
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Политолог Орлов призвал поощрять некурящих сотрудников
08 октября 2024, 15:04

Фото: iStock/dore art

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов выступил с инициативой о поощрении некурящих сотрудников.
«Курящий человек вынужден периодически покидать рабочее место, чтобы сделать несколько затяжек. В офисных и производственных помещениях курительные комнаты, как правило, отсутствуют, работники вынуждены выходить на улицу, нередко по несколько раз в день. Это также увеличивает время отлучки от работы. Прошу рассмотреть вопрос установления для некурящих сотрудников ежемесячно дополнительного выходного дня или повышенной премии к Новому году», — приводит RT текст обращения Орлова на имя главы Минтруда Антона Котякова.

В то же время в соцсетях появился другой опасный тренд среди детей и подростков, называемый «Хромированием». Он заключается в том, чтобы вдыхать пары бытовых предметов — дезодорантов, лаков для ногтей, маркеров и т. д. Врачи предупреждают об опасности такого увлечения, поскольку это лёгкая форма токсикомании может вызвать проблемы с лёгкими. Как передают argumenti.ru, психологи рекомендуют родителям, дети которых подхватили такую забаву, не ругать их, а спокойно и понятно объяснить весь вред подобных развлечений.

Ранее акушер-гинеколог, эксперт ВОЗ и старший преподаватель медицинского факультета университета Синергия Любовь Ерофеева заявляла, что курящие беременные рискуют не только здоровьем своим и будущего ребёнка, но и успеваемостью малыша в дальнейшей жизни.

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Землю в Подмосковье получили с начала года более 1,7 тыс. многодетных семей
08 октября 2024, 14:57

Фото: пресс-служба Минимущества МО

Свыше 1,7 тыс. многодетных семей получили бесплатные земельные участки в Московской области с января по сентябрь текущего года, сообщает пресс-служба Минимущества региона.
«Площадь бесплатных участков составляет от десяти до 15 соток, эту землю многодетная семья может использовать для построки дома, ведения личного подсобного хозяйства или садоводства», — отмечается в сообщении.
Больше всего участков многодетных семьям предоставил округ Подольск — 121, на втором месте по этому показателю Люберцы (109 участков), на третьем — Коломна (105 участков), четвёртое место занимает Солнечногорск с 99 предоставленными участками, а замыкает топ-5 Дмитровский округ, где многодетным семьям передали 96 участков. В число лидеров вошли также округа: Электросталь, Ленинский, Орехово-Зуевский, Истра и Краснознаменск.

В министерстве также напомнили, что вместо земельного участка многодетная семья может получить выплату в размере 400 тысяч рублей. На сегодняшний день эту выплату получили 1120 семей.

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#минимущества
#многодетная семья
#земельные участки
#выплаты
#московская область
#подмосковье
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ФНС заблокировала счета компании по производству консервов Аниты Цой
08 октября 2024, 14:48

Фото: iStock/blinow61

Федеральная налоговая служба (ФНС) заблокировала счета компании певицы Аниты Цой. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Напомним, что артистка начала продавать различные консервы домашнего производства. Собственную фирму «Фудстар» Цой учредила в апреле этого года. В перечне продаваемых продуктов было 15 позиций, в числе которых кимчи по-корейски, кабачковая икра, хренодёр, маринованные огурцы и помидоры, а также компоты и варенье.

По данным канала, ФНС приняла решение о блокировки счетов из-за того, что Цой вовремя не предоставила ведомству налоговую декларацию.

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#фнс
#счёт
#консервы
#певица
#россия
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Ефимов: Более 30 новостроек возводят и проектируют СЗАО Москвы по реновации
08 октября 2024, 14:41

Фото: iStock/Kirill Sirotiuk

В СЗАО Москвы по программе реновации строятся 20 домов, еще 11 новостроек уже готовятся к сдаче. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«В СЗАО в общей сложности проектируют и строят 31 новостройку – свыше 642 тысяч квадратных метров жилья. Это позволит предоставить новые современные квартиры более чем 20 тысячам москвичей. Больше всего новых домов строят в Хорошево-Мневниках, Северном Тушине, а также в Щукине», – рассказал Ефимов.

Всего к переезду в новые квартиры готовятся 86 тысяч жителей северо-западного округа столицы. Кроме строящегося жилья там уже ввели в эксплуатацию и передано под заселение 16 новых домов, в которые уже переехали 7,9 тысячи человек.

Во дворах новых домов проводится озеленение, обустраиваются детские и спортивные площадки, а также зоны для тихого отдыха.

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#квартиры
#дом
#человек
#площадки
#реновация
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Rutube сообщил о проблемах с переносом контента с YouTube, сервис его блокирует
08 октября 2024, 14:36

Фото: istock/YouTube

Пользователи российской видеоплатформы Rutube сталкиваются с проблемами при попытке переноса контента с американского видеохостинга YouTube, так как сервис блокирует этот процесс как с российских, так и с зарубежных IP-адресов. Об этом информирует РИА Новости.
Во вторник газета «Коммерсант» сообщила, что Rutube и «VK Видео» испытывают трудности при переносе контента с YouTube. В результате российским видеосервисам приходится использовать зарубежные VPN для загрузки видео на свои платформы.

«Проблема с переносом контента с YouTube действительно существует, так как сервис блокирует этот процесс с российских и даже зарубежных IP-адресов, обычно бан появляется в течение 12 часов», — проинформировали в Rutube.

Компания отметила, что следит за ситуацией и прилагает все усилия для того, чтобы отечественные авторы могли легко загружать свой контент на платформу. Отмечается, что Rutube запустил функцию переноса контента с YouTube в августе.

Ранее стало известно, что мессенджер Telegram анонсировал создание аналога YouTube в своём приложении. Компания объявила конкурс для разработчиков iOS на создание нового видеохостинга. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#youtube
#видео
#сервис
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В Люберцах оштрафовали нарушителей правил перехода через ж/д пути
08 октября 2024, 14:31

Фото: пресс-служба администрации г.о. Люберцы

Четырёх человек, переходивших железнодорожные пути в неположенном месте, оштрафовали в ходе специального рейда, который проводился на станции Люберцы-2, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«В рейде «Сохрани себе жизнь», направленном на снижение травматизма на железной дороге, приняли участие сотрудники муниципальной администрации, РЖД, административно-пассажирской инспекции и полицейские. Во время рейда были выявлены четыре нарушителя, которые переходили пути в неположенном месте», — говорится в сообщении.
На нарушителей были составлены протоколы об административном правонарушении, предполагающие уплату штрафа в размере 1,5 тыс. рублей.

В ходе рейда жителям и гостям города напомнили, что железная дорога является местом повышенной опасности, поэтому жизненно важно соблюдать правила: переходит пути только в специально оборудованным для этого местах, пользоваться пешеходными мостами и настилами, а также выключать гаджеты и вынимать наушники при приближении к путям.

Отмечается, что с начала 2024 года в Люберцах в результате происшествий на железной дороге погибли пять человек.

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#люберцы
#железная дорога
#железнодорожная станция
#безопасность
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Экс-следователь Тамбиев получил 16 лет колонии за рекордную взятку в биткоинах
08 октября 2024, 14:28

Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

Балашихинский районный суд Московской области приговорил к 16 годам лишения свободы бывшего следователя Марата Тамбиева. Он обвинялся в получении взятки рекордного размера, причём в цифровой валюте.
Суд признал Тамбиева полностью виновным во вменяемом ему преступлении, передаёт корреспондент ТАСС из зала суда. Назначенное ему наказание экс-следователь будет отбывать в колонии строгого режима. Он обвинялся по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и статье 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Кроме отбывания срока заключения, Тамбиеву предстоит выплатить штраф в размере 500 миллионов рублей.

Следствие, прокуратура и суд установили, что Тамбиев в составе организованной группы, состоявшей из его бывших коллег, вымогал взятку у членов хакерской группировки Infraud Organization за прекращение их уголовного преследования. Они получили от сетевых мошенников мзду в криптовалюте, эквивалентную 7,3 миллиарда рублей.

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#хакер
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Новые зоны отдыха обустроят на территории онкоцентра ГКБ им. Юдина в Москве
08 октября 2024, 14:18

Фото: iStock/wichayada suwanachun

Новые зоны отдыха обустроят около онкологического центра ГКБ им. С.С. Юдина на юге Москвы. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков.
В этом году специалисты комплекса городского хозяйства проводят благоустройство территории онкоцентра при больнице имени Юдина, где также находится научно-исследовательский клинический институт оториноларингологии имени Л.И. Свержевского.

«Главная задача – создать для пациентов комфортную среду, способствующую их скорейшему выздоровлению, сделать пространство более функциональным, удобным для посетителей и медперсонала», – передаёт слова Бирюкова «Москва 24».
В настоящее время производится обустройство новых пешеходных дорожек и монтаж инженерных сетей. Также специалисты проводят работы по ремонту и реставрации кирпичного забора и делают новые площадки в зонах отдыха.

Кроме того, в ходе работ будет обновлено пространство вокруг бюста Л.И. Свержевского. Его превратят в полноценную зону отдыха для пациентов. Там уложат новую плитку, установят скамейки, высадят кустарники и оформят клумбы.

Также две зоны отдыха разместятся у строения №6 и терапевтического отделения. Там будут обустроены дорожки и установлены навесы со скамейками.

Бирюков добавил, что для отдыха персонала будут созданы три отдельные площадки.

Специалисты реорганизуют парковочные месты и установят навигационные модули для транспорта и пешеходов.

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