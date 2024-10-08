На базе Нижегородского завода прошёл семинар по использованию средств малой механизации

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
На базе предприятия, специализирующегося на производстве бензиновой техники в Нижегородской области, прошёл выездной обучающий семинар по использованию средств малой механизации, сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
В мероприятии приняли участие представители 23 муниципалитетов, включая Луховицы, Богородск, Сергиев Посад, Коломну, Дубну, Серпухов, Котельники, Лыткарино, Шатуру и Бронницы.
Гостям была организована экскурсия по территории завода, где они увидели работу автоматизированных сборочных линий, сварочных аппаратов, покрасочных камер и складских помещений. Ключевой целью семинара был обмен практическим опытом.
В рамках мероприятия представители завода провели мастер-класс по сборке ручных роторов, рассказали о правилах эксплуатации и ответили на все возникшие вопросы относительно их использования.
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«Всего закупили более 1 500 ручных снегоуборщиков. Для того, чтобы техника показывала себя наиболее эффективно в зимний период, мы продолжаем серию обучающих мероприятий с выездом представителей МБУ на заводы, где производители наглядно показывают особенности эксплуатации, сборки и хранения техники. Таким образом мы повышаем профессиональные навыки специалистов коммунального хозяйства. Сегодня пригласили всех — от директоров МБУ до механиков, ответственных за ремонт малой механизации, чтобы каждое звено на земле понимало на всех этапах как функционирует оборудование» — рассказал заместитель Председателя Правительства Московской области – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.
Гостям была организована экскурсия по территории завода, где они увидели работу автоматизированных сборочных линий, сварочных аппаратов, покрасочных камер и складских помещений. Ключевой целью семинара был обмен практическим опытом.
В рамках мероприятия представители завода провели мастер-класс по сборке ручных роторов, рассказали о правилах эксплуатации и ответили на все возникшие вопросы относительно их использования.
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Дайана Хусинова