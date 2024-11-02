Юные павловопосадцы получили паспорта накануне Дня народного единства

Фото: пресс-служба администрации г. о. Павловский Посад
10 юных жителей городского округа Павловский Посад в преддверии Дня народного единства получили паспорта граждан России. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Быть гражданином почётно и очень ответственно. Это накладывает обязательства перед страной, семьёй и самим собой. В нашем округе живёт прекрасная молодёжь. Наши ребята активно участвуют в жизни округа, выигрывают олимпиады, спортивные соревнования, реализуют свои проекты. В руках нашей молодёжи – будущее округа, региона и всей России», – сказал глава городского округа Денис Семёнов.Он пожелал ребятам никогда не забывать, что они – потомки великого поколения и наследники великой истории.
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