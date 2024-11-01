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В Павловском Посаде заместитель главы региона провёл еженедельный обход улиц города

Фото: пресс-служба администрации г.о. Павловский Посад

Фото: пресс-служба администрации г.о. Павловский Посад

Первый заместитель главы Павлово-Посадского городского округа Филипп Ефанов провёл инспекционный обход городских улиц. Встречи с жителями прошли на улицах Тимирязева и Фрунзе, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Жители обратились с просьбами о ремонте межпанельных стыков, асфальтировании подъезда, установке спортивной площадки и дезинсекции подвалов.

«До 15 ноября будут проведены работы по ремонту межпанельных швов по адресу улица Тимирязева, дом 9а. Также проведем работы по асфальтированию участка, прилегающего к входной группе в подъезд дома», — сообщил Ефанов.


По адресу улица Фрунзе, дом 61, Филипп Александрович поручил МБУ «Благоустройство» выполнить необходимые работы по возможному размещению спортивной площадки и устранить замечания жильцов многоквартирного дома на установленной детской игровой площадке.

«Вместе с тем, по улице Фрунзе, дом 61 коллегам из управляющей компании необходимо в срок до 8-го ноября подготовить дорожную карту по ремонту межпанельных швов дома и до конца следующей недели провести дезинсекцию подвального помещения», — отметил Ефанов.
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#павловский посад
Россиянам рассказали о способе получения доплаты к пенсии от государства
Экономист Абрамов: Доплату к пенсии гарантируют долгосрочные сбережения
01 ноября 2024, 10:22

Фото: istockphoto/Ilya Ginzburg

Россияне с доходами до 80 тысяч рублей смогут получить прибавку к пенсии в размере 7,5-8%. Для этого необходимо участвовать в программе долгосрочных сбережений (ПДС).
Об этом РИА Новости рассказал заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков Института прикладных экономических исследований Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ Александр Абрамов. Причём государство добавит половину этого дохода, уточнил эксперт.

Он пояснил, что для этого нужно откладывать ежемесячно от трёх тысяч рублей на накопительную пенсию, участвуя в ПДС. Внесённые в эту программу деньги будут инвестироваться выбранным негосударственным пенсионным фондом (НПФ) в государственные ценные бумаги, корпоративные облигации, акции либо другие финансовые инструменты. По оценкам аналитиков, уже через 15 лет гражданин будет получать при софинансировании государством примерно 7,5%-8% от ежемесячного заработка, причём с учётом индексации на инфляцию, сказал Абрамов.

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#пенсия
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После заявления Дурова о Telegram зафиксировано падение доходов мошенников
F.A.C.C.T.: после заявления Дурова о Telegram упали доходы мошенников
01 ноября 2024, 10:14

Фото: iStock/nevodka

Доходы мошенников значительно сократились после заявления основателя мессенджера Telegram Павла Дурова о том, что его соцсеть раскрывает властям сведения о преступниках. Об этом специализирующаяся на кибербезопасности компания F.A.C.C.T. сообщила в беседе с РБК.
Отмечается, что снижения доходов коснулось злоумышленников, использующих для кражи средств и личных сведений пользователей схему «Мамонт». По этой схеме мошенники заманивают на фишинговые страницы людей, которые желают оплатить товар или забронировать жильё через интернет.

По сведениям компании, за четыре недели с момента заявления Дурова доходы 70% мошеннических групп, работающих по схеме «Мамонт», сократились в среднем на 22%.

Напомним, что в конце сентября Дуров объявил, что Telegram может раскрывать правоохранителям IP-адреса и номера телефонов нарушителей правил мессенджера, по соответствующему юридическому запросу.

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#мошенники
#павел дуров
#telegram
#интернет
#кражи
#компании
#доходы
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Работники Клинского ЖКХ были признаны лучшими представителями профессии в Подмосковье
01 ноября 2024, 10:14

31 октября команда работников Клинского жилищно-коммунального хозяйства приняла участие в XXIII Московском областном смотре-конкурсе «Лучший по профессии» в сфере ЖКХ в 2024 году, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Клин представляли три специалиста: штукатур-маляр Ангелина Иванова из РЭУ-4 и управляющей компании «Клинская теплосеть», слесарь-сантехник Юрий Марушко из управляющей компании «Коммунальщик» и электрогазосварщик Максим Крючков из той же компании.

Фото: пресс-служба администрации г.о. Клин

Все участники успешно прошли конкурсные испытания и получили призы и почётные грамоты на торжественной церемонии награждения. Электрогазосварщик Крючков был признан лучшим в Московской области и занял первое место в своей категории. Слесарь-сантехник Марушко также показал хорошие результаты и занял третье место.

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В Клину на территории предприятия «Химлаборприбор» провели выездную администрацию

В лесных массивах Клина провели рекордное количество патрулей

В городском округе Клин состоялась выездная администрация
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#городской округ
#подмосковье
#конкурс
#жкх
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В Клину на территории предприятия «Химлаборприбор» провели выездную администрацию
01 ноября 2024, 10:13

Фото: istockphoto / Thank you for your assistant

Для удобства жителей Клина администрация провела выездное мероприятие на территории предприятия. Во время обеденного перерыва состоялась встреча жителей с главой округа Алёной Дмитриевной Сокольской и заместителями главы, курирующими жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт, дороги, социальную сферу и здравоохранение, сообщает пресс-служба администрации городского округа Клин.
Выездная Администрация прошла 31 октября на территории ОАО «Химлаборприбор», одного из старейших и крупнейших стекольных заводов региона, где работает около 400 сотрудников. Благодаря этому удалось решить множество вопросов, касающихся различных частей города, посёлка или микрорайона.

Химлабор расположен на улице Папивина, поэтому реконструкция городского бульвара на этой улице, проходящая в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», стала актуальной темой обсуждения.

Среди других актуальных вопросов для жителей были социальная газификация, капитальный ремонт многоквартирных домов, строительство новых детских игровых и спортивных площадок, пресечение незаконных действий, нарушающих права жителей деревни, переселение из аварийного жилья и реализация программы благоустройства городского округа.
«Вопросов по всевозможным темам мы получили немало. Ответили или подготовим ответ на каждый», — сообщила Сокольская.

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#выездная проверки
#клин
#подмосковье
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Для приёмных семей Московской области состоялось таинство Крещения
01 ноября 2024, 09:03

Фото: Сергей Хакимов

Епископ Сергиево-Посадский и Дмитровский Кирилл провел обряд Крещения для детей из приемных семей Московской области. Среди участников церемонии были ребята в возрасте от 6 до 16 лет, в том числе и из Донецкой Народной Республики, сообщает пресс-служба губернатора и Правительства Московской области.
«В Свято-Троицкой Сергиевой Лавре, в храме Преподобного Иоанна Лествичника приняли святое Крещение 10 детей, пятеро из них раньше жили на Донбассе. Мы также показали им Лавру, рассказали о наших святых, о преподобном Сергии Радонежском, о Евангелии, заповедях Христовых. И теперь они, как крещёные православные христиане, могут уже сами приходить, исповедоваться, причащаться, а мы сможем за них в алтаре молиться», — сообщил Владыка Кирилл.
Один из тех, кто прошёл обряд крещения, — семилетний Ярослав, самый младший член семьи Екатерины и Дениса из Шаховской. В июне 2022 года они приняли троих детей из ДНР: Ирину (16 лет), Володю (15 лет) и Диану (10 лет). Позже выяснилось, что у этих ребят есть младшие брат и сестра. Супруги сразу же выразили желание объединить всех под одной крышей.

Осенью того же года семья приняла шестилетнюю Валерию. Спустя некоторое время Денис отправился в детский дом в ДНР, чтобы забрать Ярослава, который был разлучен с семьёй ещё в младенчестве. В итоге все дети снова стали жить вместе.

«Ярослав был единственным некрещёным в нашей семье. Мы все — православные христиане, поэтому хотели, чтобы и младшенький у нас тоже воцерковился», — рассказал Денис.

Фото: Сергей Хакимов

Диана также прошла обряд крещения. Она выросла в школе-интернате в Донецке, пока в июле 2023 года не нашла новую семью в Московской области.

Инициатива провести обряд крещения детей в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре принадлежит сопредседателю регионального отделения Международной общественной организации «Всемирный Русский Народный Собор», а также вице-губернатору Московской области Марии Нагорной и Уполномоченному по правам ребенка в Московской области Ксении Мишоновой.

«Таинство получилось невероятно красивым и торжественным! Уверена, что этот день навсегда останется в памяти ребят, особенно донецких, и не только из-за атмосферы», — сказала Мишонова.

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#религия
#церковь
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Часть россиян получит годовые премии раньше, чем ожидали
РБК: бизнес переносит премии за год на декабрь для обхода новых налоговых правил
01 ноября 2024, 06:36

Фото: iStock/Vershinin

Крупный российский бизнес собирается перенести выплату годовых премий и доплат с начала 2025 года на декабрь 2024, чтобы избежать новых правил налогообложения, которые вступят в силу с 1 января. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в двух крупных компаниях. Отмечается, что речь идет в основном о частных организациях, так как госсектор не столь гибок.
По информации агентства, такое решение приняли уже около 30% компаний.
«Бизнес из разных секторов экономики прорабатывает перенос годовых премий и бонусов сотрудников с начала 2025-го на декабрь», — указано в материале.
РБК отмечает, что переносить выплату премий и бонусов будут в большинстве своем частные компании, так как госорганизации не могут оперативно менять подобные даты, так как им приходится подводить итоги года в соответствии с отчетами.

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#компании
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Товарные знаки Wildberries перешли в пользу ООО «РВБ»
01 ноября 2024, 06:28

Фото: iStock/Vera Tikhonova

Роспатент зарегистрировал переход прав 28 объектов интеллектуальной собственности Wildberries в пользу объединенной компании ООО «РВБ». Об этом сообщила объединенная компания Wildberries и Russ. Отмечается, что речь идет, в том числе о логотипе маркетплейса, суббренде «Ягодки», товарных знаках и информационных системах.
«Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) зарегистрировала переход прав на объекты интеллектуальной собственности Wildberries в пользу Объединенной компании Wildberries и Russ (ООО «РВБ»). Соответствующие документы поступили в компанию <...> Всего 28 объектов интеллектуальной собственности», — указано в заявлении.
Ранее сообщалось, что сооснователь Wildberries Владислав Бакальчук подал иск в Савеловский суд Москвы к Татьяне Ким (Бакальчук) и обществу с ограниченной ответственностью «РВБ», требуя признать сделку по передаче домена Wildberries.ru объединенной компании недействительной. Он утверждает, что сделка по передаче домена Wildberries.ru противоречит всем юридическим и здравым принципам, добавив, что домен был выведен из их совместной собственности без его согласия.

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#служба
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Забывший 40 лет своей жизни итальянец рассказал, что его удивило в 2024 году
Забывший 40 лет своей жизни итальянец Д’Адамо поразился смартфонам и навигаторам
01 ноября 2024, 04:31

Фото: iStock/Inside Creative House

Итальянец Лучано Д’Адамо, который после автокатастрофы забыл почти 40 лет своей жизни, рассказал, что его сильнее всего поразило в современном мире. По его словам, наибольшее удивление у него вызвали смартфоны и навигаторы. Необычную историю мужчины рассказала итальянская газета Corriere della Sera.
По информации издания, роковая авария произошла в 2019 году, когда пенсионера на пешеходном переходе сбил автомобиль. Очнувшись в больнице, он понял, что не помнит последние 40 лет своей жизни — последние воспоминания связаны только с 23-летним возрастом.

Мужчина долгое время не мог смириться с тем, сколько ему на самом деле лет. Родным пришлось долго рассказывать ему историю его же жизни, показывать фотографии и видео. Сейчас пенсионера начали изредка посещать воспоминания из 40 забытых лет.

Главным удивлением для пенсионера стали технологии — навигатор, который он сначала принял за «живой атлас», смартфоны, телевизоры и прочее.
«Странно было узнать про убийство Джона Леннона, Горбачева и падение Берлинской стены, теракт с башнями-близнецами в Нью-Йорке… Я ведь недавно там был, тогда их только что построили», — делился Д’Адамо.
Сейчас мужчина активно пользуется телефоном, любит открыть поисковик и зарыться в нем, узнавая заново то, что раньше знал и так.
«Я несчастлив. Как могу быть счастливым? Я узнал, что моя мать умерла, и даже не помню, что был на ее похоронах <…>Но я борюсь, у меня крепкий характер. И я понял, как важно помнить прожитую жизнь. Храните воспоминания. Все остальное развеивается по ветру», — подытожил пенсионер.
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Умер автор песни «Люди встречаются» Олег Жуков
В Белоруссии в возрасте 87 лет умер автор хита «Люди встречаются» Олег Жуков
01 ноября 2024, 01:51

Фото: iStock/jorgeantonio

Умер белорусский поэт и композитор, автор хитовой песни «Люди встречаются» Олег Жуков. Об этом со ссылкой на председателя Белорусского союза композиторов Елену Атрашкевич сообщает агентство БелТА. Отмечается, что поэта-песенника не стало в возрасте 87 лет.
По информации агентства, за свою жизнь Жуков написал более 300 композиций для артистов эстрады как в Белоруссии, так и России. Автор активно работал с многими известными исполнителями, среди которых Юрий Антонов, Лариса Долина, Лев Лещенко, Александр Буйнов и многие другие.

Ранее сообщалось, что актер Александр Ильин, известный по роли Семена Лобанова в сериале «Интерны» попал в больницу с жалобами на сильные боли. Подробности о состоянии здоровья артиста в настоящий момент уточняются.

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