В Павловском Посаде заместитель главы региона провёл еженедельный обход улиц города

Фото: пресс-служба администрации г.о. Павловский Посад
Первый заместитель главы Павлово-Посадского городского округа Филипп Ефанов провёл инспекционный обход городских улиц. Встречи с жителями прошли на улицах Тимирязева и Фрунзе, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Жители обратились с просьбами о ремонте межпанельных стыков, асфальтировании подъезда, установке спортивной площадки и дезинсекции подвалов.
По адресу улица Фрунзе, дом 61, Филипп Александрович поручил МБУ «Благоустройство» выполнить необходимые работы по возможному размещению спортивной площадки и устранить замечания жильцов многоквартирного дома на установленной детской игровой площадке.
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«До 15 ноября будут проведены работы по ремонту межпанельных швов по адресу улица Тимирязева, дом 9а. Также проведем работы по асфальтированию участка, прилегающего к входной группе в подъезд дома», — сообщил Ефанов.
По адресу улица Фрунзе, дом 61, Филипп Александрович поручил МБУ «Благоустройство» выполнить необходимые работы по возможному размещению спортивной площадки и устранить замечания жильцов многоквартирного дома на установленной детской игровой площадке.
«Вместе с тем, по улице Фрунзе, дом 61 коллегам из управляющей компании необходимо в срок до 8-го ноября подготовить дорожную карту по ремонту межпанельных швов дома и до конца следующей недели провести дезинсекцию подвального помещения», — отметил Ефанов.Записаться на личный приём можно по телефону: 2-11-79
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Дайана Хусинова