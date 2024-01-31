В педиатрическом отделении областного Центра борьбы со СПИДом работает игровая комната

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Игровая комната и собственный процедурный кабинет работают в педиатрическом отделении Центра профилактики и борьбы со СПИДом Московской области, особые условия для маленьких пациентов удалось создать после переезда медучреждения в новое здание осенью минувшего года, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения региона.
«У педиатрического отделения отдельный вход, своя регистратура, игровая комната и процедурный кабинет. Помимо педиатров, приём ведёт медицинский психолог, который консультирует родителей и пациентов-подростков», — рассказала заведующая отделением Валентина Морозова.Подмосковный Центр Центра профилактики и борьбы со СПИДом находится в городе Котельники по адресу: микрорайон Силикат, дом №41А. Телефон регистратуры педиатрического отделения: 8 (495) 988-83-13.
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