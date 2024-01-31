В областном центре охраны материнства и детства проведут лекции для будущих мам

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
В Московском областном центре охраны материнства и детства начался второй цикл лекций для будущих мам. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Занятия для беременных проводят еженедельно в рамках «Школы будущих матерей».
Стоит отметить, что следующее занятие пройдет уже 12 февраля в 11:00 на базе Женской консультации №2. Занятия проводят бесплатно и без предварительной записи.
Читайте также:
Россиян предупредили о вреде каши для зубов
Учёные разработали анализ крови для диагностики самой опасной опухоли мозга
Подмосковный гематолог Аппалуп предупредила о влиянии курения вейпа на свёртываемость крови
«Послеродовой период — это очень непростое время. Появившемуся на свет малышу уделяется максимум внимания, на первый план выходят вопросы правильного кормления и ухода за ребенком, изменения режима дня, переживания о том, правильно ли развивается младенец. Женщине стоит помнить, что ее здоровье в период после рождения ребенка не менее важно, чем здоровье малыша», — объяснила перинатальный психолог Стационарного отделения №1 Лилия Иващенко.
Читайте также:
Россиян предупредили о вреде каши для зубов
Учёные разработали анализ крови для диагностики самой опасной опухоли мозга
Подмосковный гематолог Аппалуп предупредила о влиянии курения вейпа на свёртываемость крови
Мира Полтева