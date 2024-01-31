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В областном центре охраны материнства и детства проведут лекции для будущих мам

31 января 2024, 14:31
Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

В Московском областном центре охраны материнства и детства начался второй цикл лекций для будущих мам. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Занятия для беременных проводят еженедельно в рамках «Школы будущих матерей».

«Послеродовой период — это очень непростое время. Появившемуся на свет малышу уделяется максимум внимания, на первый план выходят вопросы правильного кормления и ухода за ребенком, изменения режима дня, переживания о том, правильно ли развивается младенец. Женщине стоит помнить, что ее здоровье в период после рождения ребенка не менее важно, чем здоровье малыша», — объяснила перинатальный психолог Стационарного отделения №1 Лилия Иващенко.


Стоит отметить, что следующее занятие пройдет уже 12 февраля в 11:00 на базе Женской консультации №2. Занятия проводят бесплатно и без предварительной записи.

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Специалисты центра спортмедицины проверили здоровье 10 тысяч спортсменов Подмосковья
31 января 2024, 15:04

Фото: Роман Яковлев

Специалисты центра спортивной медицины НИКИ детства за год проверили здоровье 10 тысяч лучших спортсменов Подмосковья. Об этом сообщил корреспондент.
Около 10 тысяч спортсменов, занимающихся 160 видами спорта, прошли обследование в центре спортивной медицины НИКИ детства в Мытищах

«У нас спортсмен проходит осмотр 13 врачей-специалистов, а также диагностические исследования. Также, замеряем у ребят лабораторные показатели — наш центр оснащён собственной лабораторией. Комплексное обследование у нас проходят за три часа — всё построено максимально удобно и быстро для спортсмена», — поделилась руководитель центра спортивной медицины НИКИ детства Дарья Коледова.

Стоит отметить, что в медцентре также предусмотрены условия для обследования спортсменов с ограниченными возможностями здоровья. кроме этого, новое оборудование, которым оснащено медучреждение помогает сократить время полного обследования до трёх часов.

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Россиян предупредили о вреде каши для зубов
Стоматолог Антипенко: каши и картофель провоцируют болезни полости рта
31 января 2024, 13:47

Фото: istock / alfexe

Чтобы зубы были здоровым, нужно с осторожностью употреблять каши и картофель. Об вреде двух привычных для россиян продуктов рассказал врач-стоматолог Алексей Антипенко в беседе с радио Sputnik.

Стоматолог объяснил, что после употребления каш или картофеля на зубах остается мягкий и липкий зубной налет, который через 48-72 часа становится твердым зубным камнем. Этот камень нельзя убрать самому, и через время он приводит к развитию серьезной болезни — пародонтита.

Врач посоветовал придерживаться разнообразного рациона, включая овощи, мясо, фрукты, творог и молоко и систематически чистить зубы дважды в день.

Ранее эндокринолог Янг назвала еду для крови и сосудов, которая опаснее жирной колбасы. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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Нутрициологи назвали неожиданный напиток, помогающий похудеть
Нутрициологи Лакатос: черный кофе может сжигать калории при похудении
31 января 2024, 12:00

фото: iStock/amenic181

Сертифицированные нутрициологи Тэмми Лакатос-Шеймс и Лисси Лакатос заявили, что употребление черного кофе способствует сжиганию калорий при похудении, передает New York Post.
По словам экспертов, во время похудения можно выпивать от двух до пяти чашек кофе в день. Однако этот объем варьируется от массы тела худеющего. При этом в сутки рекомендуется выпивать от 200 до 400 мг.

«Кофе содержит кофеин, который обладает термогенным действием и может ускорить обмен веществ, помогая сжигать больше калорий», — пояснили специалисты.

Однако нутрициологи уточнили, что речь идет именно о черном кофе, так как, добавляя в напиток сливки или сахар, можно легко компенсировать калории, которые сжигаются при употреблении кофе.

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#тела
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В печени мальчика из Подмосковья нашли опухоль с ленточными червями
31 января 2024, 11:16

Фото: Фотобанк МО/Александр Манзюк

Эхинококковую кисту удалили из печени десятилетнего мальчика хирурги Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД), сообщает пресс-служба Минздрава региона.
«Мальчик поступил с жалобами на плохое самочувствие. Исследование показало, что в печени у ребёнка находится эхинококковая киста, занимающая целый сегмент органа. Такая киста представляет собой толстостенный пузырь, внутри которого живёт ленточный червь», — отмечается в сообщении.
Ребёнка направили на операцию, где удалили кисту лапароскопически — через небольшие проколы. При этом стенки кисты повреждены не были, чтобы не допустить распространения паразитов по организму.

Сейчас мальчик чувствует себя хорошо, его выписали с рекомендацией наблюдаться в поликлинике.

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#здоровье
#медицина
#хирург
#подмосковье
#московская область
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Учёные разработали анализ крови для диагностики самой опасной опухоли мозга
Daily Mail: учёные разрабатывают анализ крови для диагностики рака мозга
31 января 2024, 10:41

Фото: iStock/gorodenkoff

Учёные обнаружили, что анализ крови позволяет диагностировать самую опасную злокачественную опухоль головного мозга. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Отмечается, что речь идёт о глиобластоме. Менее 1% пациентов, у которых диагностируют такую опухоль, живут дольше десяти лет. Для многих из них прогноз составляет лишь 12 месяцев.

Благодаря новому тесту, с помощью анализа крови удалось обнаружить неповреждённые опухолевые клетки глиобластомы. Учёные уверяют, что теперь эти клетки можно анализировать в той же детализацией, как и при обычной биопсии.

По словам специалистов, такой метод выявления рака позволит ускорить диагностирование и повысить эффективность лечения. К тому же, это снижает необходимость в выполнении сложного и рискованного хирургического вмешательства, которое осуществляется для диагностики больше части опухолей головного мозга

Данный тест может стать огромным прорывом в лечении глиобрастомы. В настоящее время разработка теста находится на ранней стадии.

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#рак
#онкология
#анализы
#кровь
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Раменские хирурги достали из желудка годовалой девочки детали магнитного конструктора
31 января 2024, 10:39

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Раменской детской областной больницы спасли жизнь годовалого ребенка, удалив из его желудка детали магнитного конструктора. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В приёмное отделение обратилась мать с маленькой девочкой. Со слов женщины, малышка могла проглотить части магнитного конструктора, который ей подарили накануне. От госпитализации мать категорически отказалась, чем усугубила ситуацию.

Через сутки девочке стало хуже. Её госпитализирован в детское хирургическое отделение с жалобами на боли в животе и рвоту. Обследование показало наличие трёх магнитов в желудке и одного – в тонкой кишке.
«Операция была выполнена в экстренном порядке. При этом выяснилось, что, соединившись между собой, шарики спровоцировали разрывы стенки желудка и тонкой кишки. Один магнит был извлечён из тонкого кишечника через дефект, вызванный им, а три – из желудка с помощью специального магнита», – рассказал заведующий детским хирургическим отделением Раменской больницы Владимир Хабалов.
Сейчас ребёнка уже готовят к выписке.



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#московская область
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Эндокринолог рассказала о еде, которая гораздо опаснее жирной колбасы
Эндокринолог Янг назвала еду для крови и сосудов, которая опаснее жирной колбасы
31 января 2024, 10:04

Фото: istock / lusia599

Врач-эндокринолог Екатерина Янг заявила, что большинство жареных, мучных продуктов и сладостей, несмотря на заявление об отсутствии холестерина на упаковке, содержат вредные трансжиры в виде гидрогенизированных растительных масел. Об этом пишет «Российская газета».

Она отметила, что эти жиры вредны, поскольку провоцируют хроническое воспаление, которое может привести к атеросклерозу. Такие продукты могут быть опаснее для сердца и сосудов, чем жирная колбаса.

Янг отметила, что что необходимо включить в рацион продукты, помогающие очищать сосуды. Она порекомендовала добавить в рацион рукколу и чеснок, так как они поддерживают чистоту крови и помогают выводить плохой холестерин. Также она напомнила о рыбе, в частности, о скумбрии. Эта рыба помогает сохранить эластичность сосудов.

Также необходимо есть цитрусовые, содержащие полезные полифенолы, и авокадо.

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#колбаса
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Диетолог Дианова: «Отказываемся от сахара — уменьшаем восприятие сладкого»
30 января 2024, 21:07

Фото: istockphoto.com/Anna Volobueva

Врач-диетолог Нурия Дианова заявила, что отказ от сладкого приводит к тому, что обновляются вкусовые рецепторы, что меняет восприятие сладкого.
По словам врача, изменение восприятия сладкого проявляется в том, что человеку начинают казаться слаще продукты, которые раньше таковыми не ощущались.

При этом, заметила Дианова, надо понимать, что для достижения такого результата необходимо менять свои вкусовые привычки, а на это нужно время.

«Через время обновляются вкусовые рецепторы, и через месяц человеку уже не нужно будет столько сахара. Многие продукты, которые он ел раньше, могут показаться чрезмерно сладкими, и он не сможет есть их в прежнем объёме. Если вообще отказаться от промышленных продуктов, мы уменьшаем порог восприятия соли и глутамата, а если мы отказываемся от сахара, мы уменьшаем восприятие сладкого. Это работает, но для этого нужно выдержать этот месяц, где мы воздерживаемся», — прокомментировала в беседе с Общественной Службой Новостей Дианова.

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#сахар
#сладости
#здоровье
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Вирусолог Волчков: «Птичий грипп — это потенциальное биологическое оружие»
30 января 2024, 18:01

Фото: istockphoto.com/Manjurul

Вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков заявил, что птичий грипп является очень опасным, поскольку представляет собой потенциальное биологическое оружие.
Эксперт отметил, что из-за его опасности учёные мира относятся к вирусу с особой осторожностью.

«Специалисты понимают, какая сила стоит за птичьим гриппом, поэтому по поводу него существует максимальная настороженность. Его активно мониторят, что не делали, например, с коронавирусами, которые до пандемии считались не очень опасными патогенами. С коронавирусами работали на лайтовом уровне безопасности, что создало предпосылку вирусного побега. С птичьим гриппом никто так не работает. Все прекрасно понимают, что птичий грипп — это потенциальное биологическое оружие», – пояснил в беседе с Газета.ру Волчков.

Ранее вирусолог Алексей Аграновский заявил, что опасность вирусов, обнаруженных в вечной мерзлоте Сибири, не доказана научно.

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#вирусолог
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