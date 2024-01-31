В женской консультации №2 в Люберцах заработало новое оборудование

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Новая ультразвуковая система поступила в женскую консультации №2 Московского областного центра охраны материнства и детства расположенную в Люберцах, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.
«Новой ультразвуковой системой укомплектовали отделение антенатальной охраны плода. Эта современная медицинская техника позволяет визуализировать мельчайшие структуры ткани, что значительно помогает врачу определить состояние пациента и поставить правильный диагноз», — отмечается в сообщении.Кроме того, современное оборудование используется и во втором отделении женской консультации — окружном кабинете патологии шейки матки. Здесь исследования проводятся с помощью цифровых кольпоскопов с диагностическим спектральным картированием.
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Лев Каштанов