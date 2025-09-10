Биостанция под Талдомом приглашает на «Фестиваль журавля»

10 сентября 2025, 10:20

оригинал Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО / Сергей Супонин

На биостанции заказника «Журавлиная родина» в Талдомском городском округе 13 сентября состоится «Фестиваль журавля». Его проводят уже более 30 лет, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.







«По традиции фестиваль проходит сентябре, так как именно в это время журавли собираются в стаи и готовятся к отлёту на зимовку. Праздничная программа начинается с познавательных экскурсий. Экскурсанты посещают Музей Болот, затем едут смотреть журавлей на полях заказника и слушать рассказы об этих птицах. В программе экскурсий – посещение болота с клюквой и багульником, бобровой плотины», – говорится в сообщении.