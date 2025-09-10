Биостанция под Талдомом приглашает на «Фестиваль журавля»
На биостанции заказника «Журавлиная родина» в Талдомском городском округе 13 сентября состоится «Фестиваль журавля». Его проводят уже более 30 лет, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
«По традиции фестиваль проходит сентябре, так как именно в это время журавли собираются в стаи и готовятся к отлёту на зимовку. Праздничная программа начинается с познавательных экскурсий. Экскурсанты посещают Музей Болот, затем едут смотреть журавлей на полях заказника и слушать рассказы об этих птицах. В программе экскурсий – посещение болота с клюквой и багульником, бобровой плотины», – говорится в сообщении.На празднике также состоится музыкальный фестиваль «Прощайте, матушки, свидимся!» с участием фольклорных творческих коллективов. Для гостей подготовят мастер-классы, конкурсы, викторины и чаепитие из самовара с домашним вареньем. Будет работать ярмарка народных промыслов.
Адрес заказника «Журавлиная родина»: Московская область, Талдомский городской округ, деревня Дмитровка.
Фестиваль начнётся в 10:30. Вход на мероприятие будет свободным.