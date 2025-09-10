В Солнечногорске отремонтировали первую часть путепровода на Обуховском шоссе
Первую очередь капитального ремонта путепровода через железнодорожные пути на Обуховском шоссе завершили в округе Солнечногорск. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Согласно плану, капремонт путепровода проводится в два этапа.
«В рамках первого этапа рабочие заменили конструкции крайних опор: открылки и шкафные стенки. На сопряжении заменили переходные плиты с лежнями, отремонтировали балки пролётного строения и установили новые деформационные швы», — сказал глава подмосковного Минтранса Марат Сибатулин.На путепроводе также уложили новый асфальт на проезжей части и тротуарах, установили перильные и барьерные ограждения на самом мосту и подходах к нему и новые лестничные пролёты.
Сейчас такие же работы проводятся на второй части путепровода. Рабочее движение по мосту планируется открыть в ноябре текущего года.