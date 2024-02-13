В Пензе мать шантажировала учительницу за связь с малолетним сыном

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В пензенской гимназии учительница математики вступила в интимные отношения с 15-летним учеником, после чего подросток и его мать начали шантажировать женщину. Об этом сообщает Baza.
Согласно сообщению, 22-летняя учительница встречалась с 15-летним школьником на протяжении двух месяцев. Однако после этого подросток начал шантажировать бывшую возлюбленную. Он потребовал у нее миллион рублей. Позже с девушкой связалась мать мальчика и снизила сумму до 250 тысяч. Но таких денег у молодого педагога не было. Тогда стороны договорились, что учитель будет платить шантажистам 10 тысяч рублей в день.
Однако в какой-то момент жертва шантажа не выдержала и обратилась в полицию с заявлением на вымогательство. Историю сразу узнали в школе, и девушка уволилась оттуда.
На учительницу возбудили уголовные дела за совращение несовершеннолетних, а также за развратные действия. При этом директор гимназии поддержала ее. По ее словам, подросток имеет плохую репутацию, а к учительнице до этих претензий никаких не было.
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Однако в какой-то момент жертва шантажа не выдержала и обратилась в полицию с заявлением на вымогательство. Историю сразу узнали в школе, и девушка уволилась оттуда.
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Элина Позднякова