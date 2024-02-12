На Урале педагог наотмашь ударил девочку-инвалида во время урока

Фото: istock / chameleonseye
Учителя, ударившего ребенка во время урока в одной из школ Новоуральска, уволили после проведения служебной проверки. Об этом информирует РЕН ТВ, ссылаясь на директора учебного учреждения Ирину Красильникову.
Инцидент произошел 5 февраля в местной коррекционной школе. На уроке между учителем и школьниками начался спор на повышенных тонах. Внезапно педагог сильно ударил школьницу, которая сидела на первой парте, по плечу, от чего она чуть не упала. Происшествие записали другие ученики и запись быстро распространилась в Интернете.
Пользователи в комментариях писали, что педагог вел себя так уже не первый раз. Как сообщает источник URA.ru, учитель раньше работа полицейским и около 15 лет назад вышел на пенсию по выслуге лет.
В результате ударивший ребенка преподаватель был уволен. Прокуратура Свердловской области организовала по данному факту проверку.
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Пользователи в комментариях писали, что педагог вел себя так уже не первый раз. Как сообщает источник URA.ru, учитель раньше работа полицейским и около 15 лет назад вышел на пенсию по выслуге лет.
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Алина Юрчак