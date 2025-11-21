В Пензенской области с 2026 года могут запретить продажу вейпов
В Пензенской области предложили запретить продажу вейпов и курительных смесей с 1 января 2026 года. Инициативу разработали для защиты здоровья молодежи региона.
Губернатор Олег Мельниченко поручил подготовить соответствующий законопроект и рассмотреть его в ближайшее время. За нарушение закона планируется ввести административную ответственность с максимальными штрафами.
Прокуратура региона уже поддержала инициативу, подчеркнул Мельниченко. Ожидается, что запрет коснется всех магазинов и точек продажи электронных сигарет и смесей на территории Пензенской области.
Читайте также: