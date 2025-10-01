В Ростовской области погибли три человека в ДТП с грузовиком
На участке федеральной трассы М-4 «Дон» в Миллеровском районе Ростовской области произошло ДТП с внедорожником Land Rover и грузовиком Mercedes-Benz, в котором погибли три человека. Об этом сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.
Предварительно, водитель Land Rover съехал на обочину и врезался в стоявший грузовик. В результате ДТП погибли водитель внедорожника и два его пассажира 1987-го и 2015 года рождения.
На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Сейчас следователи ГСУ МВД РФ по региону выясняют все обстоятельства произошедшего.
