В Ростовской области погибли три человека в ДТП с грузовиком

01 октября 2025, 17:17

Фото: iStock/Anton Novikov

На участке федеральной трассы М-4 «Дон» в Миллеровском районе Ростовской области произошло ДТП с внедорожником Land Rover и грузовиком Mercedes-Benz, в котором погибли три человека. Об этом сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.