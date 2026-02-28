В переписках Эпштейна упоминается голливудская актриса

28 февраля 2026, 15:07

Эпштейн и Билл Гейтс хотели пригласить на кофе Энн Хэтэуэй

Фото: iStock/pinkomelet

В обнародованных файлах по делу скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна обнаружилась переписка, в которой он упоминает голливудскую актрису Энн Хэтэуэй. Об этом сообщает РИА Новости.





В письме от 27 февраля 2013 года Эпштейн обратился к пиарщице Пегги Сигал с просьбой организовать для него и основателя Microsoft Билла Гейтса встречу за кофе с Хэтэуэй.

«Можешь привести Энн Хэтэуэй выпить кофе с Биллом Гейтсом и со мной?» — говорится в письме.