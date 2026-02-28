В переписках Эпштейна упоминается голливудская актриса
Эпштейн и Билл Гейтс хотели пригласить на кофе Энн Хэтэуэй
В обнародованных файлах по делу скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна обнаружилась переписка, в которой он упоминает голливудскую актрису Энн Хэтэуэй. Об этом сообщает РИА Новости.
В письме от 27 февраля 2013 года Эпштейн обратился к пиарщице Пегги Сигал с просьбой организовать для него и основателя Microsoft Билла Гейтса встречу за кофе с Хэтэуэй.
«Можешь привести Энн Хэтэуэй выпить кофе с Биллом Гейтсом и со мной?» — говорится в письме.Это не единственный случай, когда имя актрисы фигурирует в переписке финансиста. В январе 2011 года он интересовался, планирует ли та посетить Нью-Йорк. Сигал тогда ответила, что не в курсе, так как Хэтэуэй готовится вести церемонию «Оскар» и проводит время с актером Адамом Шульманом.
Напомним, в 2019 году Эпштейну предъявили обвинения в торговле людьми для сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. В июле того же года он умер в тюрьме, следствие признало причиной смерти самоубийство.