В переписке Эпштейн отказался от модели из Чебоксар из-за взрослой внешности

02 февраля 2026, 14:01

Фото: iStock/finwal

В опубликованных Министерством юстиции США материалах по делу финансиста Джеффри Эпштейна обнаружена переписка, в которой обсуждается модель по имени Стефания, родом из Чебоксар. На это обратил внимание Telegram-канал Mash.