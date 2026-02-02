В переписке Эпштейн отказался от модели из Чебоксар из-за взрослой внешности
В опубликованных Министерством юстиции США материалах по делу финансиста Джеффри Эпштейна обнаружена переписка, в которой обсуждается модель по имени Стефания, родом из Чебоксар. На это обратил внимание Telegram-канал Mash.
Согласно документам, агент по подбору девушек предлагала Эпштейну 24-летнюю уроженку Чебоксар, проживавшую в Бруклине. Финансист отказался, указав, что внешность модели не соответствует его требованиям, и попросил подобрать кандидаток помоложе.
Стефания родилась в 1988 году, занималась танцами и балетом, окончила экономико-технологический колледж, после чего переехала в США. В 2019 году она снялась в эпизодической роли в фильме «Джон Уик — 3», а также участвовала в ряде проектов для Netflix. Издание отмечает, что из-за невысокого роста модель неоднократно получала отказы на кастингах. В настоящее время она ведёт онлайн-сообщество, где делится советами для моделей без классических подиумных параметров.
Ранее сообщалось, что Джеффри Эпштейн проявлял интерес к российским регионам. По информации СМИ, он как минимум дважды посещал Казань, один из визитов пришёлся на период проведения чемпионата мира по футболу 2018 года.
