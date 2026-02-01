Daily Mail: Эпштейн руководил операцией по поручению КГБ
Американский финансист Джеффри Эпштейн мог быть связан с Комитетом государственной безопасности (КГБ) СССР. Об этом пишет Daily Mail.
По данным анонимных источников в разведывательном сообществе (страна не уточняется), Эпштейн якобы руководил «крупнейшей операцией‑ловушкой в мире» по заданию КГБ. Утверждается, что в рамках этого задания он предоставлял женщин для своей сети пособников.
Издание также выдвигает версию о вероятной работе Эпштейна на израильские спецслужбы. Однако документальные свидетельства о связях финансиста с какой-либо разведкой отсутствуют
В пятницу заместитель генерального прокурора США Тодд Бланш сообщил о завершении обнародования материалов по делу Джеффри Эпштейна. С учётом последней публикации общий объём документов превысил 3,5 миллиона файлов. Эти материалы связаны с расследованием преступлений покойного финансиста в сфере секс‑торговли.
