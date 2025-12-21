В Перми врачи спасли женщину, которая почти каждый день теряла сознание

21 декабря 2025, 07:13

В Перми спасли 29-летнюю женщину, которая почти каждый день теряла сознание

Фото: iStock/Gumpanat

В Перми врачи Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии имени С. Г. Суханова спасли 29-летнюю сотрудницу детсада, которая почти каждый день теряла сознание из ‑за тяжелой аритмии. Об этом проинформировало министерство здравоохранения Пермского края.