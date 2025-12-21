В Перми врачи спасли женщину, которая почти каждый день теряла сознание
В Перми врачи Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии имени С. Г. Суханова спасли 29-летнюю сотрудницу детсада, которая почти каждый день теряла сознание из ‑за тяжелой аритмии. Об этом проинформировало министерство здравоохранения Пермского края.
Согласно информации ведомства, у пациентки были зафиксированы неоднократные приступы опасной аритмии — желудочковой тахикардии. Очаг аритмии, находящийся в сердечной ткани, оказался очень агрессивным и вызывал регулярные приступы, которые не удавалось купировать медикаментозно.
Сложную операцию на сердце провели без хирургических разрезов. Она завершилась успешно, состояние пациентки стабилизировалось, и её выписали домой под наблюдение кардиолога по месту жительства.
Неприятности со здоровьем у женщины начались в 2024 году. Тогда она впервые почувствовала резкую боль в груди и потеряла сознание прямо в больнице. Пациентка провела десять дней в отделении реанимации, после чего ее направили на консультацию к аритмологу в Пермь. Ей прописали медикаментозное лечение, но примерно через полгода препараты перестали эффективно справляться с приступами: усилились боли в груди, появилась сильная одышка и головокружение.
