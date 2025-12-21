Россиянам озвучили условия выхода на пенсию в 2026 году

21 декабря 2025, 03:07

В 2026 году россияне смогут выйти на пенсию при наличии 15 лет трудового стажа

Фото: iStock/mars58

Сенатор и экс-глава отделения Социального фонда по Псковской области Наталья Мельникова озвучила в беседе с РИА Новости, при каких условиях россияне смогут выйти на пенсию в 2026 году.