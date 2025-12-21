Россиянам озвучили условия выхода на пенсию в 2026 году
Сенатор и экс-глава отделения Социального фонда по Псковской области Наталья Мельникова озвучила в беседе с РИА Новости, при каких условиях россияне смогут выйти на пенсию в 2026 году.
По ее словам, для назначения пенсии людям необходимо будет иметь не менее 15 лет трудового стажа и 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов (баллов).
Напомним, что в 2026 году граждане РФ смогут получить свои пенсионные накопления единовременной выплатой, если их сумма не превысит 439776 рублей.
Ранее сообщалось, что средняя пенсия в десяти регионах России превысила 30 000 рублей. При этом на Чукотке средний размер выплат достиг более 40 тысяч рублей, а по стране в целом пенсионеры получают около 23 530 рублей.
Читайте также: