Выяснилось, почему тиктокерша отказалась от клиники и предпочла домашние роды

20 декабря 2025, 18:19

Фото: Istock/Fleck

У москвички, потерявшей ребёнка после домашних родов в бассейне, могла быть патология. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.





Перед родами женщина по имени Айша заключила контракт с частной клиникой Москвы. Врачи обнаружили у неё проблемы в анализах и предложили срочное лечение. После того как клиника озвучила стоимость в 400 тысяч рублей, будущая мать отказалась от терапии и расторгла договор. Пара решила рожать дома, в надувном бассейне.



Айша через знакомых нашла 60-летнюю Наталью Котлар без медицинского образования. Вечером 13 декабря супруги вызвали её вместо врача. На следующий день женщина родила мальчика в бассейне.





