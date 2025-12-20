Выяснилось, почему тиктокерша отказалась от клиники и предпочла домашние роды
У москвички, потерявшей ребёнка после домашних родов в бассейне, могла быть патология. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Перед родами женщина по имени Айша заключила контракт с частной клиникой Москвы. Врачи обнаружили у неё проблемы в анализах и предложили срочное лечение. После того как клиника озвучила стоимость в 400 тысяч рублей, будущая мать отказалась от терапии и расторгла договор. Пара решила рожать дома, в надувном бассейне.
Айша через знакомых нашла 60-летнюю Наталью Котлар без медицинского образования. Вечером 13 декабря супруги вызвали её вместо врача. На следующий день женщина родила мальчика в бассейне.
Сын Котлар сообщил, что, по словам его матери, ребёнок провёл в воде менее 10 секунд, а она его не трогала. После остановки пульсации пуповины у младенца начались проблемы с дыханием. Медики час пытались его реанимировать, но безуспешно.