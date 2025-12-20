Россиянам назвали последовательность действий при сердечном приступе

20 декабря 2025, 18:54

Врач Шелуха: При сердечном приступе в первую очередь надо вызвать скорую помощь

Фото: iStock/dragana991

Если человек своевременно не получил помощь при инфаркте, риск тяжелых последствий и летального исхода резко возрастает. Об этом сообщила кардиолог сети медицинских центров «СМ-Клиника» Полина Шелуха, передает «Лента.ру».