Россиянам назвали последовательность действий при сердечном приступе
Если человек своевременно не получил помощь при инфаркте, риск тяжелых последствий и летального исхода резко возрастает. Об этом сообщила кардиолог сети медицинских центров «СМ-Клиника» Полина Шелуха, передает «Лента.ру».
Врач настоятельно рекомендует при первых признаках инфаркта немедленно вызвать скорую помощь. Пострадавшего следует разместить на ровной поверхности, немного приподняв верхнюю часть туловища.
Важно освободить его от стесняющей одежды: снять галстук, расстегнуть ремень или пояс, а также пуговицы на одежде. Необходимо также обеспечить приток свежего воздуха, отметила Шелуха.
Человек, у которого появились симптомы инфаркта миокарда, не должен вставать, передвигаться, курить или принимать пищу. Самостоятельный приём лекарств категорически запрещён. Родственники должны находиться рядом, следить за состоянием пострадавшего, сохранять спокойствие и дождаться прибытия медицинских специалистов, заключила кардиолог.
Читайте также: