В Пермском крае спасли брошенную собаку, две недели ждавшую своих хозяев

08 октября 2025, 16:23

В деревне Малая под Пермью местные жители нашли собаку с тяжелой судьбой, которую кто-то выбросил из машины вместе с котом. Кошка, к сожалению, вскоре погибла под колёсами, а пес почти две недели не отходил от дороги, ожидая возвращения хозяина.





Как сообщает KP.RU, собаку заметили супруги Иван и Анастасия, которые регулярно ездят мимо на свой участок в поселке Старые Ляды. Они обратили внимание на животное, которое бродило по обочине и дороге, и решили помочь.





«Мы с Ваней по пути на участок несколько раз видели собаку, бегающую то по дороге, то по обочине. Решили, что он потерялся — на вид он не был похож на бродячего. 30 сентября мы специально заехали в придорожный магазин, чтобы купить для него корма. Там местные и рассказали его историю», — рассказала Анастасия.