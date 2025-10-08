В Пермском крае спасли брошенную собаку, две недели ждавшую своих хозяев
В деревне Малая под Пермью местные жители нашли собаку с тяжелой судьбой, которую кто-то выбросил из машины вместе с котом. Кошка, к сожалению, вскоре погибла под колёсами, а пес почти две недели не отходил от дороги, ожидая возвращения хозяина.
Как сообщает KP.RU, собаку заметили супруги Иван и Анастасия, которые регулярно ездят мимо на свой участок в поселке Старые Ляды. Они обратили внимание на животное, которое бродило по обочине и дороге, и решили помочь.
«Мы с Ваней по пути на участок несколько раз видели собаку, бегающую то по дороге, то по обочине. Решили, что он потерялся — на вид он не был похож на бродячего. 30 сентября мы специально заехали в придорожный магазин, чтобы купить для него корма. Там местные и рассказали его историю», — рассказала Анастасия.
Подойдя ближе, супруги обнаружили, что пес покрыт мазутом — смолой, которая засохла на его лапах, животе и боках, мешая двигаться. Анастасия несколько часов пыталась отмыть собаку прямо на обочине, несмотря на холод и сопротивление животного. Позже ей подсказали использовать растительное масло, но и этот метод почти не помог.
Чтобы согреть собаку, ее оставили ночевать на закрытой веранде с обогревателем. На следующий день животное отвезли к ветеринару, где ему дали имя — Персик. Специалисты провели полное обследование, подстригли шерсть под наркозом и начали лечение. Клиника взяла на себя все расходы по уходу.
Сейчас Персик восстанавливается, его шерсть постепенно отрастает. Иван и Анастасия ищут для него новый дом и заботливых хозяев, чтобы пес наконец обрел настоящую семью.