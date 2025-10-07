В Наро-Фоминске спасли пса, провалившегося в пятиметровый колодец

07 октября 2025, 16:39

оригинал Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Пса, который упал в пятиметровый питьевой колодец в деревне Шустиково Наро-Фоминского городского округа, спасли работники Мособлпожспаса. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.





В единую службу спасения «Система-112» позвонили хозяева собаки. Они рассказали, что утром не нашли питомца на привычном месте, начали разыскивать и выяснили, что пёс сорвался с цепи и упал в колодец с водой. Вытащить животное самостоятельно они не смогли, поэтому обратились за помощью к профессионалам.





«Выяснилось, что хозяева, заметив питомца в колодце, сразу спустили ему лестницу. Пёс смог зацепиться за неё, благодаря чему не утонул. Колодец был заполнен водой на метр, поэтому прибывшие спасатели обвязались верёвкой, спустились вниз по штурмовой лестнице и подняли собаку на поверхность», — говорится в сообщении.