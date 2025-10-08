Приносивший в жертву быка преподаватель из России пойдет под суд

08 октября 2025, 08:37

В Магадане осудят бывшего преподавателя, приносившего в жертву быка

Фото: iStock/Michał Chodyra

В Магадане перед судом предстанет бывший педагог, приносивший быка в жертву. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.