Приносивший в жертву быка преподаватель из России пойдет под суд
В Магадане перед судом предстанет бывший педагог, приносивший быка в жертву. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.
По данным агентства, все произошло в январе, когда преподаватель техникума предложил студентам принять участие в жертвоприношении животного в обмен на зачет. Однако прибывшие сотрудники полиции не позволили закончить начатое.
Правоохранители осмотрели место проведения ритуала и обнаружили две комнаты для выращивания конопли. Также они нашли огнестрельное оружие, которое хранил мужчина. Следователи выяснили, что быка он приобрел за миллион рублей на вырученные с продажи наркотиков деньги.
В настоящее время фигурант ожидает начала судебного процесса.
