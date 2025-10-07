Бурый медведь забрел в центр российского города и напугал его жителей
В центре Курильска на Сахалине появился бурый медведь. Об этом сообщил глава муниципального округа Константин Истомин на своей странице в соцсети.
По словам чиновника, сначала дикий зверь прогуливался в районе Дома культуры и спорта, после чего направился в сторону улицы Гидростроевской. Предположительно, косолапый пытается выйти в лес.
Местные власти призвали жителей внимательно следить за детьми, не приближаться к хищнику и сохранять спокойствие при встрече с ним. Владельцев частных домов просят надежно прятать пищевые отходы в контейнерах, чтобы их запах не привлекал животных.
Ранее сообщалось, что на Березовой улице в селе Эсто‑Садок, которое входит в состав Сочи, медведь стащил мусорный контейнер.
