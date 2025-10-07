Бурый медведь забрел в центр российского города и напугал его жителей

07 октября 2025, 12:17

Бурого медведя заметили в центре Курильска на Сахалине

Фото: iStock/xtrekx

В центре Курильска на Сахалине появился бурый медведь. Об этом сообщил глава муниципального округа Константин Истомин на своей странице в соцсети.