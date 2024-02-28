В московской квартире обнаружили мумию пенсионера

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В одной из квартир в Черемушках на юго-западе Москвы обнаружено мумифицированное тело мужчины, сообщает РЕН ТВ.
В середине января текущего года в столичной квартире был найден мумифицированный труп женщины. Тело умершей лежало в квартире несколько месяцев. Соседи обратились в правоохранительные органы, так как давно не видели соседку. Кроме того, из квартиры доносился зловонный запах. Причины смерти оказались естественными.
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Анастасия Хохлова