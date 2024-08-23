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В первые дни акции в подмосковных парках зарегистрировали около 130 питомцев

23 августа 2024, 20:50
Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

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Хозяева зарегистрировали около 130 питомцев в первые дни акции, которая проводится в подмосковных парках. Такие данные привели в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.


«За первые дни акции, организованной Минсельхозом и Минблагом Подмосковья, в Домодедове и Мытищах зарегистрировали 128 питомцев. Вакцинированы 56, чипированы 44 животных. В мобильных офисах специалисты не только провели процедуры, но и ответили на вопросы владельцев об уходе за питомцами», – говорится в сообщении.
С 22 августа по 10 сентября в Подмосковье проходит акция по чипированию и регистрации домашних животных. В 14 парках региона работают мобильные офисы Госветслужбы. Первые выезды мобильных офисов состоялись 22 августа в домодедовском парке «Городской лес» и мытищинском ЦПКиО «Парк Мира».

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#минсельхозпрод мо
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#вакцинация
#парки
#собака
#московская область
#подмосковье
Верховный суд РФ предложил освобождать участников СВО от уголовного наказания
23 августа 2024, 20:52

Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

Законопроект, предусматривающий освобождение бойцов спецоперации от уголовной ответственности, внес Верховный суд РФ. Об этом говорится в базе данных Госдумы.
Предлагается внести дополнения в статью про установление возможности освободить от уголовного наказания на стадии судебного разбирательства по уголовным делам в отношении подсудимых, которых призвали на службу в ВС РФ.

Ранее сообщалось, что кабмин поддержал законопроект Верховного суда России.

Перед этим депутаты нижней палаты парламента признали необходимость закона, предусматривающего контроль за осужденными, которые вернулись со спецоперации.

До этого была информация, что глава СКР Александр Бастрыкин распорядился возбудить уголовное дело в отношении ставропольского таксиста, обманувшего бойца СВО.

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#россия
#суд
#военные
#уголовное дело
#новости
#госдума
#законопроект
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Самый большой в Подмосковье детсад примет воспитанников в начале сентября
23 августа 2024, 20:30

Фото: пресс-служба Министерства стройкомплекса МО

В ЖК «Датский квартал» в Мытищах ввели в эксплуатацию детский сад на 510 мест, сообщили в пресс-службе Министерства строительного комплекса Московской области. Здание построили за счёт средств инфраструктурных бюджетных кредитов.
Уже в начале сентября в здание площадью более 7 тыс. кв. м. придут первые воспитанники. Детсад рассчитан на 20 групп для детей от 1,5 до 7 лет.
«Это долгожданный для жителей детсад – первый в новом жилом комплексе. В трехэтажном здании разместились помещения для дошкольников с игровыми и спальными комнатами, музыкальный и физкультурный залы, кружковая зона, методические кабинеты, пищеблок, медицинские помещения, кабинеты логопеда и психолога», – говорится в сообщении.
Помимо этого, предусмотрены площадки для спортивных и групповых занятий. На прилегающей территории установлены песочницы, качели, игровые комплексы и теневые навесы. Высажены деревья и кустарники, обустроены проезды и тротуары.

В здании смонтированы системы «Безопасного региона», пожарной сигнализации и управления эвакуацией. Организован пост охраны. Рядом с входом оборудовали место, где можно оставить коляски и санки.

В саду созданы условия для воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья.

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#детские сады
#детсад
#строительство
#подмосковье
#московская область
#мытищи
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В России увеличился спрос на строящееся жильё
23 августа 2024, 20:17

Фото: iStock/Евгений Харитонов

Генеральный директор пре-девелопера Ольга Гусева заявила об увеличении спроса на строящееся жильё в российских регионах.
Она отметила, что самый большой спрос был выявлен в Южном федеральном округе, Дальневосточном и Центральном округах.

«Наиболее заметный рост числа сделок на рынке долевого строительства в регионах произошёл во втором квартале 2024 года. Тогда количество сделок увеличилось на 26% по сравнению с аналогичным кварталом 2023 года, в то время как в первом квартале 2024 года рост составил лишь 9%. Эта динамика обусловлена ожиданием завершения программы субсидирования ипотеки в рамках господдержки», — пояснила в беседе с Газета.ру Гусева.

Ранее сообщалось, что реализация программы реновации началась в подмосковном Фрязине, согласно плану, в городе снесут более 40 ветхих домов.

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#регионы
#россия
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Названы регионы РФ, где есть высокая потребность в шахтёрах
hh.ru: Шахтёры нужны Кузбассу
23 августа 2024, 20:05

Фото: iStock/tifonimages

По данным пресс-службы рекрутингового сервиса hh.ru, самый большой спрос на шахтёров наблюдается в Кемеровской области.
Далее в этом рейтинге следуют Иркутская область, Красноярский край, Новосибирская область, Забайкальский край, а также Ростовская область и Хабаровский край.

Как передаёт Газета.ру, работодателям нужны такие специалисты, как еодезисты, разнорабочие, машинисты и геологи.

Кроме того, отмечается, что в России сейчас открыто 1 027 вакансий для шахтеров с зарплатой 121 тыс. рублей в среднем.

Ранее сообщалось, что согласно результатам исследования, проведённого финансовым маркетплейсом «Сравни», около половины опрошенных россиян считают достойным уровнем заработной платы сумму от 100 000 до 200 000 рублей.

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Звезду «Галилео» лишили прав за пьяное вождение
Актера Бориса Репетура на полтора года лишили водительских прав за нарушение ПДД
23 августа 2024, 19:29

Фото: iStock/anyaberkut

Актера Бориса Репетура, который известен по озвучиванию шоу «Галилео» и работе в театре и кино, лишили водительских прав за пьяное вождение. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на решение суда.
Отмечается, что Репетур получил штраф в размере 30 тысяч рублей, с лишением права управления транспортными средствами сроком на полтора года.

Борис Репетур является «закадровым голосом» многих российских телевизионных передач. Он также озвучил около тысячи рекламных роликов. В 1995-1998 годах вместе с Антоном Зайцевым Репетур вел телепередачу «От винта!».

Ранее сообщалось, что суд Лысогорского района Саратовской области оштрафовал депутата Госдумы Валерия Рашкина. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Россиянам раскрыли, можно ли в РФ не платить по кредиту
Юрист Кваша назвал единственный случай законной неуплаты кредита
23 августа 2024, 19:12

Фото: iStock/alexialex

Управляющий партнер юридического бюро «Кваша и партнеры» Дмитрий Кваша заявил, что законом предусмотрено списание кредитных обязательств с граждан, погибшим в ходе участия в специальной военной операции.
«Не возвращать кредит человек может только в том случае, если он с доблестью погибнет при участии в СВО. Другие варианты у нас отсутствуют. Если человек просто умрет, кредитные обязательства перейдут на его наследников. Банковская система хорошо защищена со стороны закона, и говорить о том, что в России есть какие-то возможности не отдавать кредиты, не приходится», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Кваша.

Специалист также напомнил о существующей процедуре банкротства.

А юрист Сергей Истомин отметил, что в случае утери водительского удостоверения восстановить документ можно через «Госуслуги».

«Если вы потеряли водительское удостоверение, вы можете продолжить ездить на машине. Будет выдана копия документа, которая позволяет управлять автомобилем с момента утери прав до их восстановления. Пересдавать экзамен после утери прав не требуется. Кроме того, существует возможность восстановления водительского удостоверения через «Госуслуги», — пояснил в беседе с «Известиями» Истомин.

Ранее управляющий партнёр компании «Русяев и партнёры» юрист Илья Русяев заявлял, что за вербовку людей в ряды террористов может грозить до 20 лет лишения свободы.

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#компании
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В Москве состоялся мастер-класс «Фотопроект: от замысла до реализации»
23 августа 2024, 18:17

Фото: iStock/Wavebreakmedia

В Москве в рамках фотоконкурса «Планета Москва» состоялся мастер-класс на тему «Фотопроект: от замысла до реализации».
Провела его автор снимков, победитель различных фотоконкурсов, участник выставок Наталья Шатохина.

«Столицей гордятся, её хвалят и любуются им — и всё это отразилось в фотоработах участников. В этом конкурсе нет проигравших — есть только победители, сумевшие найти вдохновение в динамичном развитии любимого города», — приводит «Вечерняя Москва» комментарий министра правительства Москвы, руководителя Департамента градостроительной политики Владислава Овчинского.

А в Кузбассе в честь Дня шахтёра состоялось авиашоу.

«Ведомые нашим земляком Денисом Кузнецовым летчики продемонстрировали групповой и одиночный пилотаж на истребителях МиГ-29», — приводит «Сiбдепо» слова временно исполняющего обязанности губернатора Кемеровской области Ильи Середюка.

Ранее сообщалось, что в парке «Дулёвский» Орехово-Зуевского городского округа Московской области 24 августа пройдёт VII областной фарфоровый фестиваль «Агашка».

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#акция
#победители
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Россиянам озвучили самый выгодный для покупки вид малогабаритного жилья
Брокер Ракута рекомендовал покупать студии
23 августа 2024, 18:02

Фото: iStock/Madhourse

Ипотечный брокер Дмитрий Ракута заявил, что при выборе среди малогабаритного жилья между студией или отдельной комнатой в квартире стоит выбрать первое.
«Если человек выбирает между студией и отдельной комнатой в квартире, лучше остановиться на студии, которая будет иметь свой кадастровый номер и принадлежать человеку полностью. К тому же, комнату на общей жилой площади продать сложно, а жить там зачастую нелегко, потому что соседи всегда разные», — отметил в беседе с «Вечерней Москвой» Ракута.

До этого вице-премьер России Марат Хуснуллин назвал Московскую и Ленинградскую области, а также Краснодарский край лидерами по вводу в эксплуатацию нового жилья.

«Московская область, Ленинградская область и Краснодарский край. Это лидеры, которые вводят больше одного метра на человека. Также у нас хороший объём ввода всегда в Татарстане и в Башкирии. Сейчас начинает Нижний Новгород неплохо подтягиваться», — прокомментировал в беседе с RT Хуснуллин.

Ранее стало известно, что подмосковные предприниматели получили около 240 объектов с момента запуска региональной программы «Недвижимость за 1 рубль».

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#недвижимость
#квартира
#строительство
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В лесу и на дне: в Подмосковье нашли две миномётные мины
23 августа 2024, 17:17

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Две миномётные мины времён Великой Отечественной войны были обнаружены в Рузском и Дмитровском округах Московской области, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«Одну из мин нашли во время прогулки дети. Боеприпас лежал на дне пересохшего пруда в деревне Поповское Дмитровского городского округа. Вторую мину обнаружили грибники: снаряд находился в лесу на расстоянии 600 метров от деревни Игнатьево Рузского городского округа», — говорится в сообщении.
О подозрительных находках жители сообщили в единую службу спасения «Система-112». Прибывшие на место специалисты идентифицировали боеприпасы как миномётные мины пятидесятимиллиметрового калибра, бывшие на вооружении во время ВОВ. После этого взрывотехники, соблюдая технику безопасности, утилизировали снаряды.

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#мособлпожспас
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