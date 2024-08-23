В первые дни акции в подмосковных парках зарегистрировали около 130 питомцев

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
Хозяева зарегистрировали около 130 питомцев в первые дни акции, которая проводится в подмосковных парках. Такие данные привели в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.
«За первые дни акции, организованной Минсельхозом и Минблагом Подмосковья, в Домодедове и Мытищах зарегистрировали 128 питомцев. Вакцинированы 56, чипированы 44 животных. В мобильных офисах специалисты не только провели процедуры, но и ответили на вопросы владельцев об уходе за питомцами», – говорится в сообщении.С 22 августа по 10 сентября в Подмосковье проходит акция по чипированию и регистрации домашних животных. В 14 парках региона работают мобильные офисы Госветслужбы. Первые выезды мобильных офисов состоялись 22 августа в домодедовском парке «Городской лес» и мытищинском ЦПКиО «Парк Мира».
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Лора Луганская