В первые в истории России на свет появились однояйцевые четверняшки

Петербурженка впервые родила однояйцевых четверняшек

Фото: istockphoto/gorodenkoff

В Санкт-Петербурге в роддоме №17 впервые в истории России родились однояйцевые четверняшки. Об этом медучреждение сообщило в соцсети «Вконтакте».





Уникальное событие произошло на 32-й неделе беременности. На свет появились четыре девочки. По данным медиков, вероятность рождения монохориальной (однояйцевой) четверни по статистике составляет один случай на 15,5 миллионов родов.



Вес новорождённых варьируется от 1,36 до 1,64 килограмма, рост — от 37 до 41 сантиметра. Специалисты называют такие показатели отличными для 32-й недели. Врачи связывают благополучный исход с правильным ведением беременности матери и высоким профессионализмом персонала.



Каждую из четырёх сестёр сразу после появления на свет приняла бригада неонатологов и медсестёр, обеспечив девочкам бережный уход с первых секунд жизни.



